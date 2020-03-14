Yapması zor seyretmesi keyifli

Tahtadan yapılmış kukla Pinokyo, insanların imge dünyalarında nasıl ki hayata dair algılar yaratıyorsa tekne maketleri de maviliklere tutkun olanlar için farklı hayallerin kapılarını aralıyor. Denizcilere göre onların farklı bir ruhu var. Yapımları özveri ve sabır istiyor. Tamamlandıktan sonra seyretmesi ise hayli keyif veriyor. Çünkü sizleri mavi düşler atlasının sayfalarında diyar diyar dolaştırıyor. Bu hobi ülkemizde de popüler. İzmirli maket yapımcısı İbrahim Porsuk’un imza attığı modeller, deniz tutkunları tarafından beğeniyle karşılanıyor. Özel siparişle çalışması, onu farklı kılıyor. Maket tekne yapımları ebatlarına göre değişmekle birlikte bir ile üç ay arasında gerçekleşiyor. 1982’den beri tekne maketi yapan İbrahim Porsuk, denizden ve hobisinden hiç kopmayarak, bugüne kadar “Savarona” ve “Bandırma” başta olmak üzere birçok özel çalışmaya imza atıyor. Atölyesinden sadece yaz aylarında uzak kalan İbrahim Porsuk, Türkiye genelinde yat kulüpleri, denizcilik ve turizm şirketleri, özel sektör yöneticileri, sanayi odaları, üniversiteler ve maket merakı olanlara özel sipariş çalışıyor. Telefonu: 532 322 22 76. Gelecek yazım 28 Mart Cumartesi günü. Esen kalın.

FUAR

2019 sonunda başarılı bir ameliyat geçiren Koç Topluluğu Şeref Başkanı Rahmi Koç, CNR Avrasya Boat Show’un kapanışında Setur Marina standına yaptığı sürpriz ziyaretle hem çalışanlarına hem de ziyaretçilere moral verdi. Değerli büyüğümüze maviliklerde huzurlu bir yaz diliyorum.

TEKNE

2019’da yılın teknesi seçilen Fransızların dünyaca ünlü markası “Amel 50” için 27-29 Mart tarihlerinde D-Marin Göcek’te “Tanıyın ve Tecrübe Edin” uygulaması gerçekleştirilecek.

Bilgi için: www.emekmarin.com

BODRUM

The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından “2018-2019 Dünya’nın En İyi Süper Yat Marinası’ unvanıyla ödüllendirilen Yalıkavak Marina, başarısını tazelemek istiyor. www.tyha.co.uk sayfası üzerinden oy kullanabilirsiniz.

BAŞARI

Volvo, ürettiği sağlam otomobiller kadar dayanıklı ve kaliteli deniz motorlarıyla da ünlü. 2017 yılından bu yana Volvo Car Turkey Genel Müdürü olarak başarılı çalışmalara imza atan Sabri Sözen, kariyerine şirketin Otomobil Grubu EMEA Bölgesi Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak İsveç’te devam edecek. Kuzeyin güzel ülkesine transfer olan deniz seven dostuma başarılar diliyorum.