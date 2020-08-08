Yaz bitmeden önlemleri terk etmeden

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu başlıyor



KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de URU organizasyonuyla gerçekleştirilen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, Molière’in iki ölümsüz eseriyle yıldızların altında, bol kahkahayla başlıyor. 13 Ağustos Perşembe akşamı, Haldun Dormen’in başrolünü üstlendiği “Kibarlık Budalası” oyunuyla başlayacak program, 14 Ağustos Cuma akşamı ise Semaver Kumpanya’nın “Cimri” oyununa ev sahipliği yapacak. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanan gösterimin biletleri Biletix’te!



Mosso’nun Yaz Bahçesi’ne davet



Son dönemin popüler kadın müzisyenlerinden Melek Mosso, pandemi ile beraber ara verdiği konser turnesine bu ay itibarıyla başlıyor. Sevenlerinin duymaya alışık olduğu cover’lar dışında yazdığı şarkıları da seslendirecek olan genç sanatçı, konserler için özel bir konsept de hazırladı. “Mosso’nun

Yaz Bahçesi” adını taşıyan konserlerin ikincisi, 14 Ağustos’ta Side’deki Liman Restaurant’ta gerçekleşecek. Ardından 15 Ağustos’ta Antalya Açık Hava’ya konuk olacak.



İstanbul’dan kısa kısa...

Yıldız Tilbe, cuma akşamı 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.



Büyük Ev Ablukada, cuma akşamı Yenikapı’daki İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde düzenlenen arabalı konserde sahne alacak.



'DasDas' nefes aldıracak



DasDas, geçtiğimiz ay başladığı Açık Hava ve Avlu’daki etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Sanatseverler bu ay da “Güle Güle Diva”, “Timsah”, “Çok Satanlar” ve “Joseph K.”yı izleme fırsatı yakalayacak. Bunun yanında, 2017 yılında prömiyer yapan ve izleyicinin beğenisini kazanan “İstila!” oyunu da bu ay DasDas Açık Hava’ya konuk oluyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun, oturma düzeninde açık havada gerçekleştirilecek olan performansların yanı sıra DasDas Avlu’da DJ performansları ve Happy Hour’lar da var. Ayrıca minik sanatseverlere yönelik etkinliklerden “Uyku Nereye Kaçar”, “Göçebe”, “Pi Hanım’ın Tarifsiz Kurabiyeleri”nin de aralarında olduğu çocuk oyunları bu ay DasDas’ta. Biletler www.dasdas.com.tr ve www.mobilet.com üzerinden satın alınabilir.



‘Harem Kabare’ Müzikali



Okan Bayülgen’in yazıp yönettiği ve rol aldığı müzikli komedi “Harem Kabare”, 14 Ağustos Cuma ve 15 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.00’de Trump Sahne’de seyirciyle buluşuyor. Kovid-19’a karşı tüm tedbirlerini almış olarak kapılarını açan Trump Sahne’de izleyiciler, yüzde 100 taze hava ile iklimlendirilen salonda birer sıra atlayıp üçer koltuk boş bırakarak müzikali maskeli olarak izleyecek.



Bodrum’da film gecesi



Bodrum Küdür koyunda bulunan Avantgarde Yalıkavak, açık hava film gösterimlerine ev sahipliği yapıyor. Ace Restaurant’ta akşam yemeği sonrası, bahçede mindere kurulup patlamış mısır ve içecekler eşliğinde çocuklarla keyifli vakit geçirmek isteyenler için çocuk animasyon filmleri, nostalji sinemasını özleyenler için Yeşilçam’dan kült filmler ve kaçırdığınız sezon filmleri sizleri bekliyor.Bodrum Küdür koyunda bulunan Avantgarde Yalıkavak, açık hava film gösterimlerine ev sahipliği yapıyor.



Ace Restaurant’ta akşam yemeği sonrası, bahçede mindere kurulup patlamış mısır ve içecekler eşliğinde çocuklarla keyifli vakit geçirmek isteyenler için çocuk animasyon filmleri, nostalji sinemasını özleyenler için Yeşilçam’dan kült filmler ve kaçırdığınız sezon filmleri sizleri bekliyor.Girişlerin ücretsiz olduğu sinema etkinliği için rezervasyon gerekiyor.Sultan Park’ta “Parazit” Swissotel Sultan Park, yerli ve yabancı filmlerle yaz gecelerine açık hava sinema keyfi katıyor. Sultan Park’ta salı akşamı Oscar tarihine geçen “Parazit” filmi gösterilecek. Etkinlik alanında hijyen standartlarına göre hazırlanan yemek ve içecek stantları da olacak.