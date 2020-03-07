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    HaberlerCumartesi Haberleri Yeni Zelanda’nın en meşhur kedisi
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    07.03.2020 - 04:00 |

    Yeni Zelanda’nın en meşhur kedisi

    Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’ın bugünlerde en gözde ismi bizden biri.

    Yeni Zelanda’nın en meşhur kedisi

    Ankara kedisinin bir türü olan Mittens, kiliselerden dövme salonlarına, ofislerden otobüs duraklarına şehrin her noktasında. Facebook’ta 30 bin takipçisi olan Mittens’e rastlayanlarsa kendini şanslı hissediyor. Fenomen kediyle çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşan şehrin sakinleri arasında onunla vakit geçirdiği için otobüsünü kaçırmaktan pişman olmadığını anlatanlar bile var. Mittens, ilk olarak 2018’de ortaya çıkmış ve ortalıklarda dolaştığı için polise götürülmüştü. Bir SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) çalışanı kedinin kayıp ya da sahipsiz olmadığını duyurdu. Sekiz yaşındaki Ankara kedisi Mittens’in sahibi Silvio Bruinsma, yoğun ilgiye ve yardım isteklerine karşı Mittens’in iyi bakıldığını ve yemek bağışına gerek olmadığını, Mittens’in sadece ortalıkta gezmeyi seven bir kedi olduğunu belirtiyor. SPCA çalışanının Ankara kedisinin yardıma ihtiyacı olmadığını duyurmak için Facebook hesabı açması Mittens’i bir anda merakla takip edilen bir fenomene dönüştürdü. Hesapta, Mittens’e eve gitmesini söylemenin, onun nerede olduğunu sormanın yasak olduğu gibi bazı kurallar da sıralanıyor. The Guardian’da Mittens’in haberinin yayınlanması yerel bir kahraman olan kedinin şöhretini Wellington’un çok daha ötesine taşıdı. Mittens’in erkek kardeşi olan Latte ise iki kilometre uzağa gidebilen Mittens’in aksine evden 20 metre uzağa gitmiyor.

    Yeni Zelanda’nın en meşhur kedisi

    Şehirde dolaşmayı seven Mittens’in aksine kardeşi Latte evden uzaklaşmayı sevmiyor.

    6 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin gündeminde öne çıkan başlıklar...
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