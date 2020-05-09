Yıldızlı şefler evde kalanlar için pişirdi

Pandemi süreci bir yandan her şeyi allak bullak ederken diğer yandan da sürprizlerini hayatımızdan eksik etmiyor. Bunun son örneği de Michelin Rehberi’nin “MichelinGuideAtHome” konu etiketiyle dünyanın en ünlü şeflerinin evde yapılabilecek özel tariflerini Instagram’da paylaşması. “MichelinGuideAtHome”un açılımını “Michelin yıldızlı dünyanın en ünlü şefleri, tarifleriyle evlerinizin mutfaklarında” olarak ifade edebiliriz. Yıldızlı şefler, yemekleriyle salgınla mücadele eden tüm lezzet severlere moral veriyorlar.

Ne istiyor söz gelimi canınız bugün: Paris’in Jacques Faussat’ından portakallı kek mi? Core in London/Clare Smyth’den çikolatalı lavanta tartı mı? Le Du, Bangko/Thitid Tassanakajohn’dan sığır eti Phad Kaprao mu? İşte bu ünlü ellerden çıkma tarifleri, #MichelinGuideAtHome konu etiketini takip ederek deneyimlemek ve uygulamak mümkün. Michelin Rehberi’nin Instagram hesabında, aralarında Gordon Ramsay’in marinara sosu, Alex Atala’nın Fettucine Carbonari’sı, Chen Kentaro’nun baharatlı çıtır tavuğu, Georges Blanc’ın Fransız patatesleri, Vick Lau’nun özel köfteleri, Emma Bengtsson’un bezelye çorbası, Clare Smyth’in çikolatalı lavanta tartı, Helena Rizzo’nun Hindistan cevizli pastası, Marcus Wareing’in fırınlanmış petek pudingi, Julien Dugourd’un damla çikolatalı kurabiyelerinin de bulunduğu otuzdan fazla tarif yayınlandı.

Sizlerle her biri dünya markası ünlü şeflerden biri olan Gordon Ramsay’nin marinara makarna sosu ile Marie Robert’ın Tarte Tatin tarifini paylaşmak istiyorum.

Bir de sürprizim var. Türk yemeklerine olan sevgisini ve beğenisini her fırsatta dile getiren Michelinli Fransız Şef Christian Plumail’den Milliyet okurları için özel bir sufle tarifi.

Gordon Ramsay / Marinara makarna sosu

Malzemeler:

3 su bardağı küp kesilmiş domates

2 çorba kaşığı domates salçası

1 büyük beyaz soğan

6 diş sarımsak

6 yaprak taze fesleğen

1 su bardağı üzüm sirkesi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

Büyük bir tencerede yağı kızdırın, jülyen kesilmiş soğanları, tuz ve karabiberi ekleyin. Soğanların çok kavrulmasına ve koyulaşmasına izin vermeden, yumuşayıp şeffaflaşana kadar yaklaşık 10-12 dakika karıştırın. Daha sonra küçük küçük doğradığınız sarımsakları ekleyin, karıştırmaya devam edin. Sarımsakların yanmamasına dikkat etmelisiniz. Fesleğen yapraklarını da ekleyip 2 dakika daha karıştırarak pişirin. Daha sonra tencereye domates salçasını ekleyin ve 3-5 dakika daha pişirin. Ocağı orta-yüksek ateşe getirerek sirkeyi ekleyin. 3-5 dakika daha pişirin. Daha sonra domatesleri ekleyin ve orta ateşe 90 dakika pişirin. Sosu ocaktan alın ve istediğiniz kıvama gelene kadar blenderdan geçirin. İstediğiniz kadar tuz ve karabiber ekleyin. Makarnanızı pişirin, suyuna tuz eklemeyi unutmayın. Makarnanızı süzerken, tenceredeki suyunun yaklaşık dörtte birini ayırın. Sosunuzu ısıtırken istenilen kıvamı yakalamak için bu suyu kullanın. Süzdüğünüz makarnanızı sos ekleyip iyice karıştırın. Servis tabağınıza aldığınız makarnaya ricotta peyniri ve taze fesleğen yaprakları ekleyerek servis edebilirsiniz.

Christian Plumail / Mentonnais bölgesinden limonlu sufle, yıldız anasonlu elma püreli

Malzemeleri:

2 limon

80 gr şeker

4 yumurta

2 elma

50 gr tereyağı

1 vanilya çubuğu

Yıldız anason

Sel tuz

Pudra şekeri

Hazırlanışı:

Limonların kabuklarını rendeleyip, sularını sıkın. Elmaları soyup küp küp kesin, vanilya ile beraber tereyağında pişirin (Tarifte elma püresi olarak belirtilen elmaların tereyağı ve vanilya ile pişmiş şeklidir). Kalıbınızı fırın kağıdı ile kaplayın. Yumurta sarılarını şekerle çırptıktan sonra limon kabuklarını ekleyin. Yumurta beyazını köpük haline getirin bunu yaparken bir parça tuz koymayı unutmayın. Beyazlar köpük haline gelince limon suyunu ekleyin. En son yumurta sarısı karışımını beyaz karışımla dikkatlice karıştırın. Fırınınızı önceden 180 derece ısıtın. Kalıbınızı doldurduktan sonra üstünü pürüzsüz hale getirin. Bir tutam pudra şekerini pişerken karamelize olması için üstüne serpin ve 10 dakika pişirmeye bırakın. Servis ederken tabaklara önce elma püresini koyun, ortasına sufleyi ekleyip servis edebilirsiniz.

Marie Robert - Tarte Tatin

Malzemeler: 2 kilogram elma

250 gram pudra şekeri

100 gram tereyağı

40 gram tuzlu tereyağı (opsiyonel)

1 paket milföy hamuru

Tarçın

Hazırlanışı: Elmaları soyup, çekirdeklerini çıkarın ve dörde bölün. Tartı da alabilecek kadar yüksek bir tavada karamel sosu yapın. Pudra şekerini ekleyin, kısık ateşte hafif karıştırarak erimeye bırakın. Kaynamaya ve biraz yoğunlaşmaya başladığında tereyağını ekleyip karıştırın. Karamel kahverengileşmeye başladığında, tavayı ocaktan alın. Tavanın tabanını soğuk suya sokun. Böylece tavanın ısısı düşecek ve pişme işlemi sona erecektir. Elmaları tavanın tabanına istediğiniz şekilde yerleştirin. Her kat elmaya tarçın serpin, en üste küp küp şeklindeki tuzlu tereyağını serpiştirin. 180 derece ısıtılmış fırında 5 dakika pişirin. Tavayı fırından çıkarın ve üstünü milföy hamuruyla kaplayın. 25 dakika daha 180 derecedeki fırında pişirmeye devam edin. Pişen tartınızı soğumaya bırakın. Çapı tavadan daha büyük bir tabağı tavanın üstüne koyarak ters çevirin ve dikkatlice tartınızı tavadan çıkarın. Böylece milföy en altta kalacaktır. Dondurma, taze nane yaprağı ve pudra şekeriyle servis edebilirsiniz.