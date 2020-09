Z kuşağının ebeveynlik deneyimi

Tik Tok’ta milyonlarca defa izlenen başlıklardan biri son yılların trendi “plant parenting” yani bitki ebeveynliği. Forbes’a göre günümüzde Z kuşağında daha çok öne çıkan bireysel yaşam ve pandemiyle birlikte evlere çekilmek insanları bir başka canlıyla ilişki kurma ihtiyacının gerçekliğiyle yüz yüze bıraktı. Bitki ebeveynliği bu noktada bir başka canlıyla kurmayı ertelediğimiz o bağı farklı açılardan da olsa sağladığı için oldukça popüler.



Moda dünyasının harika kız kardeşleri Bella ve Gigi Hadid de Pennsylvania’da bulunan çiftliklerinde lavanta eken en ünlü Z kuşağı temsilcileri arasında. Çalışan şehirli gençlerin bir anda yoğun etkileşimli hayatlarından karantinaya geçişleri çeşitli uygulamalar üzerinden iletişimi mümkün kılsa da temasın hayatımızdan çekildiği aylarda bitkiler kurtarıcımız oldu. “Wild at Home: How to Style and Care for Beautiful Plants”ın yazarı Hilton Carter, “Hepimiz doğa ile bağlantılı olmak istiyoruz ve içeride kalmaya zorlandığımızda, bizi canlı hissettiren o parçayı kaçırıyoruz. Bu yüzden canlı bir şeyle arkadaşlık hissetmek istiyoruz” sözleriyle bitki ebeveynliğinin nasıl bir ihtiyaca karşılık geldiğini anlatıyor.



Onu adıyla çağır



Bitki ebeveynliğinde aileden biri olarak görülen evinizin üyesi bitkilerinize adıyla hitap ediyorsunuz. Bitkilerinizle kurduğunuz ilişki adeta çocuğunuzla ya da evcil hayvanınızla kurduğunuz bağ kadar sıkı ve özel. Hatta bitkilerine yeterli zamanı ayıramayanlar onlarla özel olarak ilgilenmesi için “bitki annesi” işe alıyor. Bitki yetiştiricileri bu hevesli genç ebeveynleri bir konuda uyarıyor: Fazla sulamayın!