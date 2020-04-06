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06.04.2020 - 19:36 | | AA

1 milyon 300 bin kişi corona virüs taşıyor

Yeni tip corona virüs vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 300 bini aştı. Öte yandan iyileşen kişi sayısı 275 binin üzerine çıktı.

1 milyon 300 bin kişi corona virüs taşıyor

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki  yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki  bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 302 bin 421'e  ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 340 bin 371 ile ABD olurken, onu 135 bin  32 vakayla İspanya, 132 bin 547 vakayla İtalya ve 101 bin 89 vakayla Almanya  izledi.Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 708 vaka kayda  geçti.Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

 Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki  yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki  bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 302 bin 421'e  ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 340 bin 371 ile ABD olurken, onu 135 bin  32 vakayla İspanya, 132 bin 547 vakayla İtalya ve 101 bin 89 vakayla Almanya  izledi.Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 708 vaka kayda  geçti.Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı: 
  
 Fransa (92 bin 839 ), İran (60 bin 500), İngiltere (51 bin 608),  Türkiye (27 bin 69), İsviçre (21 bin 652), Belçika (20 bin 814), Hollanda (18 bin  803), Kanada (15 bin 853), Avusturya (12 bin 267), Portekiz (11 bin 730),  Brezilya (11 bin 516) ve Güney Kore (10 bin 284).

Çin'in Hubey eyaletine  bağlı Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın  ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.Salgın nedeniyle dünya  genelinde 71 bin 958 kişi hayatını kaybetti.

275 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 275 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 275 bin 87 kişi Kovid-19'u yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 77 bin 78 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya (40 bin 437), Almanya (28 bin 700), İran (24 bin 236), İtalya (22 bin 837), ABD (19 bin 245) ve Fransa (16 bin 183) oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı kısmını bin odalı hastane yapıyoruz."
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