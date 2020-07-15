1 milyon dolarlık mücevheri gömdü, şehirde 'define avı' başlattı

ABD'de bir kuyumcu koronavirüs sonrası bozulan işinden emekli olmak için dükkanında bulunan 1 milyon dolar değerindeki altın, gümüş ve elmastan oluşan değerli mücevheri yaşadığı eyaletin çeşitli yerlerine gömerek, müşterilerine harita satacağını duyurdu.

Yaklaşık 4 ay boyunca eşiyle birlikte Michigan eyaleti kırsal bölgeleri ve Detroit şehrine söz konusu değerli takıları gömen ve bu gömülerin bulunması için gerekli ipuçlarının olduğu haritaları tasarlayan kuyumcu Johnny Perri, hartaların tanesini 49 dolardan satışa çıkardı.

Emekli olmak için altın yerine "müşterilerine define avı" macerası satacağını belirten kuyumcu Johnny, "Covid-19 salgını sonrası işlerimiz epey yavaşladı. Emekli olmayı düşünüyordum ve dükkanımdaki mücevherleri nasıl elimden çıkaracağımı bilmiyordum. Karım Amy ile birlikte aklımıza böyle bir fikir geldi." dedi.

23 yıl boyunca J&M Jewelers adlı kuyumcu dükkanını işlettiğini ifade eden kuyumcu Perri, dükkanındaki mücevherleri 4000 dolarlık bölümlere ayırdığını ve şehrin farklı noktalarına gömdüğünü belirtti.

Define macerası 4 ayda tamamlandı

Harita satın alacak müşterilerin en fazla bir hafta içerisinde gömüleri bulacağına inandığını ifade eden Perri, "İpuçlarını verdiğim andan itibaren macera başlayacak. Tıpkı bir bilmece gibi. İpuçlarını verirken mihazi bir dil kullandım. Küçük bir maceradan sonra, hazinelere ulaşacaklarını düşünüyorum. İnsanlara macera satarak, onların bir şeye inanmalarını sağlıyorum. Bu Covid-19 saçmalığından daha iyi bir şey" diye konuştu.

Tüm gömüleri ve ipuçlarını dört ayda tamamalayan kuyumcu "Treasure Quest" adını verdiği define avı için sınırlı sayıda bilet basıldığını ve maceranın 1 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.

Kaynak: Euronews