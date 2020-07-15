MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 1 milyon dolarlık mücevheri gömdü, şehirde 'define avı' başlattı
ABONE OL
15.07.2020 - 15:01 |

1 milyon dolarlık mücevheri gömdü, şehirde 'define avı' başlattı

Emekli olmaya hazırlanırken koronavirüs salgınının darbesini yiyen ABD'li kuyumcu, dükkanındaki mücevherleri gömdüğü yerlerin haritasını 49 dolara satıyor.

1 milyon dolarlık mücevheri gömdü, şehirde 'define avı' başlattı

ABD'de bir kuyumcu koronavirüs sonrası bozulan işinden emekli olmak için dükkanında bulunan 1 milyon dolar değerindeki altın, gümüş ve elmastan oluşan değerli mücevheri yaşadığı eyaletin çeşitli yerlerine gömerek, müşterilerine harita satacağını duyurdu.

Yaklaşık 4 ay boyunca eşiyle birlikte Michigan eyaleti kırsal bölgeleri ve Detroit şehrine söz konusu değerli takıları gömen ve bu gömülerin bulunması için gerekli ipuçlarının olduğu haritaları tasarlayan kuyumcu Johnny Perri, hartaların tanesini 49 dolardan satışa çıkardı.

Emekli olmak için altın yerine "müşterilerine define avı" macerası satacağını belirten kuyumcu Johnny, "Covid-19 salgını sonrası işlerimiz epey yavaşladı. Emekli olmayı düşünüyordum ve dükkanımdaki mücevherleri nasıl elimden çıkaracağımı bilmiyordum. Karım Amy ile birlikte aklımıza böyle bir fikir geldi." dedi.

23 yıl boyunca J&M Jewelers adlı kuyumcu dükkanını işlettiğini ifade eden kuyumcu Perri, dükkanındaki mücevherleri 4000 dolarlık bölümlere ayırdığını ve şehrin farklı noktalarına gömdüğünü belirtti.

Define macerası 4 ayda tamamlandı

Harita satın alacak müşterilerin en fazla bir hafta içerisinde gömüleri bulacağına inandığını ifade eden Perri, "İpuçlarını verdiğim andan itibaren macera başlayacak. Tıpkı bir bilmece gibi. İpuçlarını verirken mihazi bir dil kullandım. Küçük bir maceradan sonra, hazinelere ulaşacaklarını düşünüyorum. İnsanlara macera satarak, onların bir şeye inanmalarını sağlıyorum. Bu Covid-19 saçmalığından daha iyi bir şey" diye konuştu.

Tüm gömüleri ve ipuçlarını dört ayda tamamalayan kuyumcu "Treasure Quest" adını verdiği define avı için sınırlı sayıda bilet basıldığını ve maceranın 1 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.

Kaynak: Euronews

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis memurunun ailesini aradıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Polis Memuru Çağdaş Arslan’ın ailesini telefonla arayarak kendilerine başsağlığı diledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sakarya'da, 15 Temmuz şehidi polisi Serdar Gökbayrak mezarı başında anıldı!

Sakarya'da, 15 Temmuz şehidi polisi Serdar Gökbayrak mezarı başında anıldı!

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Resimli - Yazılı 15 Temmuz mesajları kısa - uzun anlamlı, duygu dolu 15 Temmuz mesajları

Resimli - Yazılı 15 Temmuz mesajları kısa - uzun anlamlı, duygu dolu 15 Temmuz mesajları

Sıradaki Haber