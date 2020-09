1 milyon eşiği aşıldı

Çin’in Hubey Eyaleti’ne bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan SARS benzeri yeni tip koronavirüs salgınında bir eşik daha aşıldı. Dünya genelinde küresel bir salgına dönüşen Kovid-19, 33 milyon 300 bini aşkın kişiye bulaştı. Dokuz aydır hayatımızı altüst eden salgında can kaybı da 1 milyon 2978 kişiye ulaştı. Virüsün neden olduğu hastalığın bulaştığı 24.6 milyon kişi de iyileşti. Amerika Birleşik Devletleri 7.3 milyon vaka ve 209 binden fazla can kaybıyla Kovid-19’dan en fazla etkilenen ülke. ABD’nin ardından en fazla can kaybının görüldüğü ülke ise Brezilya. Latin Amerika ülkesi 141 bin ölümle ikinci sırada, 4.7 milyon Covid-19 vakasıyla, enfekte sıralamasında ise üçüncü sırada. Son olarak dünyanın en kalabalık 3’üncü ülkesi Hindistan ise 6 milyon vakayla, enfekte sıralamasında ikinci, 95 bin can kaybıyla da ölüm sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise can kaybı sıralamasında 22’nci sırada bulunuyor.

‘İki yıl sürecek’

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen günlerde yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının 2 yıldan kısa bir sürede sona ermesini umut ettiklerini paylaşmıştı. Ghebreyesus 1918’deki İspanyol gribi salgınının atlatılmasının da 2 yıl sürdüğünü belirterek, şu anki teknolojinin salgının daha kısa sürede atlatılmasını mümkün kıldığını söylemişti Hareketliliğin İspanyol gribi dönemine göre daha fazla olması nedeniyle virüsün yayılma şansının daha yüksek olduğu uyarısını yapan Ghebreyesus “Ancak aynı zamanda onu durdurabilecek teknolojimiz ve bilgimiz de var” demişti. Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Birimi Başkanı Mike Ryan ölü sayısının 2 milyona çıkmasının da “imkânsız olmadığını” açıklamıştı. Ryan, Cenevre’de yaptığı açıklamada artışın durdurulmasının ancak hijyen, maske, sosyal mesafe, test, temas takibi ve karantina gibi tedbirlerin tüm dünyada sıkı bir şekilde uygulanmasıyla mümkün olduğunu ifade etmişti.

‘Merkez üssü eğitim kurumları’

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen bir diğer Avrupa ülkesi de Fransa. Toplam vaka sayısının 538 bin 500’ü aştığı Fransa’da 31 bin 727 kişi virüsün neden olduğu hastalık nedeniyle yaşama veda etti. Fransa’da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7.4’e yükseldi. Son 7 günde 4204 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, bunlardan 786’sı yoğun bakımda yatıyor. Başbakan Jean Castex, salgınının daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini bildirmişti. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Le Monde, Fransa genelinde farklı bölgelerde tespit edilen kümelenmiş salgınların 3’te 1’inin okullarda ve üniversitelerde görüldüğünü yazdı. Gazetede yer alan analize göre, Fransa Kamu Sağlığı Ajansı tarafından yayınlanan verilere göre ülke genelindeki 899 kümelenmiş vakanın yüzde 32’si eğitim kurumlarında tespit edildi. Fransa’da Ulusal Doktorlar Konseyi’nin Başkanı Patrick Bouet “İkinci dalga tahminimizden çok daha hızlı bir şekilde geliyor” dedi.

Virüsü önleyen sprey

İnsanları Kovid-19 enfeksiyonundan koruyabilecek ve bulaşmayı önleyebilecek yeni önleyici nazal sprey tedavisi duyuruldu. Avustralyalı bir biyoteknoloji, soğuk algınlığı ve grip için geliştirdikleri burun spreyinin hayvanlarda yapılan denemelerde salgının büyümesini azalttığını açıkladı. Biyoteknoloji şirketi Ena Respiratory, insan bağışıklık sisteminin soğuk algınlığı ve griple daha iyi mücadele edebilmesi için geliştirdikleri bir burun spreyinin, hayvanlarda yapılan denemelerde, koronavirüsün büyümesini azalttığını açıkladı. Reuters’ın haberine göre, dağ gelincikleri üzerinde yapılan denemede, aşılara ek olarak kullanılabilecek INNA-051 adlı spreyin, koronavirüs seviyelerini yüzde 96 azalttı. Şirket, INNA-051’in toksisite çalışmaları ve denetleyici kurumların iznine bağlı olarak dört aydan kısa sürede insanlar üzerinde denenmeye başlanabileceğini belirtti. Şirket, spreyi geliştirmek için 8 milyon dolardan fazla yatırım aldı. Yatırımcılar arasında Avustralya ve İngiltere hükümetleri de var.

Her eyaleti riskli

Dünya genelinde koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerden olan İran’da son 24 saatte 190 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 3.512 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada virüs kaynaklı toplam ölü sayısının 25 bin 779’a, vaka sayısınınise 449,960’a çıktığını aktardı. Ayrıca Lari, ülkedeki 31 eyaletten 30’unun “kırmızı” ve “riskli” bölgeler arasında yer aldığını belirtti. başkent Tahran’da bebeği koronavirüse yakalanan bir annenin koruyucu kıyafet ve maske ile hastanede çekilmiş fotoğrafı hastalığın her yaştan insanı hedef aldığını gözler önüne serdi.

Otobüsteki alkollü sprey takımı kilitledi

İngiltere’de koronavirüs tedbirleri farklı bir hal aldı. İngiltere’de League One takımlarından Oxford United, önceki gün Accrington deplasmanında 4-1 kazanırken, büyük bir şanssızlık yaşadı. Koronavirüs önlemi için takım otobüsü alkollü sprey ile dezenfekte edildi. Ancak bol miktarda alkollü spreyle tüm koltuklar ve otobüsün her yeri dezenfekte edildiği için şoför bir sıkıntı çekti. Her ne kadar alkol içmese de yoğun kokudan etkilenmesi muhtemelen şoförün 6 saat bu otobüsü kullanmaması gerektiği bildirildi.

Taksiyle maça

Plansız yakalanan Oxford United kulübü mecburen maça yetişmek için taksi tutmak zorunda kaldı. Dezenfekte araçla gitmek isterken bir anda taksiye kalan futbolcular aynı anda da maça gidemedi. Farklı taksilerle sahaya çıkan oyuncular, daha büyük bir risk aldı. Teknik direktör Karl Robinson, yaşanan bu aksilik sonrası şu açıklamayı yaptı:

“Bizim seviyemizdeki birçok kulüp Kovid kurallarını düzgün şekilde uygulamıyor ve bazı statlar kilometrelerce uzakta. Oyuncularımızın güvende olduğundan emin olmak için çok para harcadık. Problem, araçtaki cihazın alkollü spreyden etkilenmesinden yaşandı. Bu hafta bizi sınamak için yaratılmış gibi. İşler lehimize gitmiyor ama bu bizim tavrımızı etkilemeyecek. Oyuncular yanlış giden şeyler sonrası motive oluyor. Hayatın güzelliği burada.”

Madrid’de anlaşmazlık

İspanya’nın başkenti Madrid’te koronavirüs kurbanlarının ailelerinden oluşan bir dernek, salgında ölenler anısına bir parka 53 bin küçük İspanyol bayrağı dikti. Öte yandan, Avrupa’da vakaların en hızlı arttığı ülke olan İspanya’da ülke genelindeki 716 bin 481 vakanın üçte biri Madrid’de görüldü. Virüs başkentte hızla yayılmasına rağmen, yerel yönetimle hükümet arasında kısıtlamalar konusunda fikir ayrılıkları yaşanıyor. Madrid’in muhafazakar yerel yönetiminin 45 bölgede ilan ettiği kısmi sokağa çıkma önlemleri 1 milyonu aşkın kişiyi kapsıyor. Yerel yönetim, İspanya’da Sosyalist Parti liderliğindeki koalisyon hükümetinin, önlemlerin bütün kenti kapsaması önerisini ise kabul etmiyor.

Merkel endişeli: Günlük vaka 19 bini geçer

Avrupa genelinde son haftalarda yeni tip koronavirüs vaka sayısı artışa geçti. Salgından “ikinci dalga” paniğinin yaşandığı Avrupa’da vaka sayısının arttığı ülkelerden iri de Almanya. Başbakan Angela Merkel, “mevcut eğilimin devam etmesi halinde günlük vakaların 19 bin 200’ü bulabileceğini” söyledi. Partisinin temsilcileriyle bir araya gelen Merkel, vaka artışının bir an önce kontrol altına alınması gerektiğini de vurguladı. Partililere hitaben yaptığı konuşmada Merkel’in Almanya genelinde düzenlenen partilerin ve dini etkinliklerin “sorunlu” olduğunu belirttiği ifade edildi. Sayıların katlanarak artmasını engellemek adına gereken her şeyin yapılması gerektiğini ifade eden Merkel, önceliklerin belirlenmesi çağrısı yaparak, “Ekonomiyi işler halde tutmak ve okulların açık kalması gibi öncelikler belirlemeliyiz. Futbol şimdilik ikinci planda” dedi. Toplam vaka sayısının 286 bini ayştığı ülkede, Kovid-19 nedeniyle 9534 kişi yaşamını yitirdi.

ABD’de faaliyet gösteren ve köpek balıklarının neslini korumak için kurulan “Shark Allies” sivil toplum örgütü, koronavirüs aşısı çalışmalarında yarım milyon köpekbalığının katledilebileceğini belirtti. Sivil toplum kuruluşu Shark Allies yöneticisi Stefanie Brendl yaptığı açıklamada, köpekbalıklarının karaciğerinde bulunan ve mevcut grip aşıları da dahil olmak üzere birçok ilacın yapımında kullanılan doğal yağ “Squalene” için yüzbinlerce köpekbalığının katledilebileceğini vurguladı. Yağın bileşenindeki güçlü yağlar aşıdaki bağışıklık etkisini arttırdığını ifade eden Brendl, mevcut bazı koronavirüs aşısı adaylarında bu yağın kullanıldığını ifade etti. Squalene maddesinin kullanıldığı bir koronavirüs aşı adayının piyasaya sürülmesi halinde tek bir kişi için kullanılacak bir doz aşı üretimi için yaklaşık 250 bin köpekbalığının katledilmesi gerektiği kaydedildi. Bir kişinin koronavirüse karşı bağışıklık kazanması için iki doz aşının gerektiğini belirten Brendl, bunun yaklaşık yarım milyon köpekbalığının katledilmesi anlamına geldiğini ifade etti. Brendl, “Aşı çalışmalarını yavaşlatmak veya engellemek niyetinde değiliz. Ancak, köpekbalıkları bu sebeple verimli bir tedarik zinciri değil” dedi.