1 ülkede 1 günde 50 bin yeni vaka

Güney Amerika’nın en büyük ve en kalabalık ülkesi Brezilya’nın Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, başından beri koronavirüs salgınını küçümsedi. Kovid-19’u gripten farklı görmediğini söyleyerek salgınla mücadele için gerekli önlemleri almadı. Kendisi de Kovid-19’a yakalanan ve hastalığı atlatan Bolsonaro’nun koronavirüsü ciddiye almaması ülkesine pahalıya patladı. Brezilya’da son 24 saat içinde 50 bin yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu ülkede koronavirüs vakalarının toplam sayısı 3 milyona yaklaştı. Koronavirüsün neden olduğu Kovid-19’dan ölenlerin sayısı ise dün akşam saatlerinde 100 bin 240 olarak açıklandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Brezilya’da vaka artışı hız kesmiyor.

Önceki gün de ülkede 53 bin 139 yeni vaka tespit edildiği, Kovid’den ölenlerin toplam sayısının da 100 bin 240 olduğu duyurulmuştu. Vakalar ve ölümler önlem alınmadıkça artıyor. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika’da “salgının merkez üssü” olarak nitelendiriliyor. Brezilya’nın 46 milyon nüfusa sahip ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 608 bin 379 vaka ve 24 bin 735 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. Brezilya’da Devlet Başkanı Bolsonaro’nun salgın politikasını protesto için gösteriler düzenleniyor. Ülkede Kovid’den iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon olarak kayda geçti.

Hindistan’da 2 milyonu geçti

1 milyar 300 milyonu aşkın nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da da vaka sayısı 2 milyonu geçti. Güney Asya ülkesi Hindistan’da dün 2 milyon 152 bin 20 koronavirüs vakası olduğu bildirildi. Hindistan’da bugüne kadar Kovid-19’dan ölenlerin sayısının ise toplam 43 bin 453 olduğu açıklandı. Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısının da 1 milyon 479 bin 804 olduğu belirtildi. Hindistan, “dünyada en fazla vaka görülen 3’üncü ülke” konumunda bulunuyor.

Kurallara uymayanlara güneşte oturma cezası

Güney Amerika ülkesi Venezuela’da koronavirüs önlemlerini ihlal edenlere “güneşin altında oturma cezası” veriliyor. Ulusal muhafızların koronavirüs kurallarını çiğneyenleri fiziksel egzersiz yaptırarak, güneş altında oturtarak ve hatta döverek cezalandırdığı iddia edildi. İnsan hakları gruplarına göre, Venezuela güvenlik güçleri, sosyal mesafeye uymamaktan sokağa çıkma yasağına uymamaya kadar Kovid-19 önlemlerine uymayanlara değişik cezalar veriyor. Bu cezalara maruz kalanlardan Roberto Vargas, başkent Karakas’ta yüz maskesini indirdiği için güvenlik güçleri tarafından 50 dakika güneş altında bekleme cezasına çarptırıldığını söyledi. Vargas, kendisiyle birlikte bekletilen çok sayıda insan olduğunu belirtti. Provea isimli bir grup sosyal medyada, askerlerin 3 gence “Sokakta olmamalıydım” dedirterek şınav çektirdiğini gösteren bir video yayınladı. Venezuela’da koronavirüs salgınında vaka sayısı 24 bini, can kaybıysa 200’ü geçti.

7 yaşındaki çocuk korona kurbanı

Genellikle yaşlıların hayatlarını kaybetmesine neden olanKovid-19 çocukları da öldürüyor. ABD’nin Georgia eyaletinde de

7 yaşındaki bir çocuk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu, eyaletteki virüs kaynaklı en genç ölüm olarak kayda geçti. Siyahi çocuğun başka bir rahatsızlığının bulunmadığı bildirildi. Sağlık yetkilisi Lawton Davis, “Her Kovid-19 ölümü trajiktir, ancak bu denli genç birini kaybetmek özellikle yürek parçalayıcı. Yaşlıların ve kronik hastalığı olanların daha yüksek komplikasyon riski altında olduğunu biliyoruz ama bu herkesin ciddiye alması gereken bir hastalık” dedi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), daha önce çocukların yetişkinlerden daha az risk altında olduğunu ve hastalığın şiddetli semptomlarını yaşama olasılıklarının daha düşük olduğunu tespit etmişti. Ancak son haftalarda ABD’nin belirli bölgelerinde Kovid-19 vakalarında yaşanan yüksek artış, salgından çocukların da etkilenmesine neden oldu.

Güney Afrika’da 545 bini geçti

Şimdiye kadar koronavirüs salgınından dünya geneline oranla daha az etkilenen Afrika’da vaka sayısı 1 milyonu geçti. Güney Afrika 500 bini aşkın vakayla öne çıkarken, kıtanın geri kalanında sağlık sisteminin yetersiz kalabileceği ülkeler endişe yaratıyor. Afrika Birliği, kıta genelinde yaygın test yapılmaması nedeniyle gerçek durumun bilinmediğini hatırlatarak, “Agresif önlemler alınmalı” uyarısında bulundu. Haftalardır koronavirüs verilerini açıklamayan Tanzanya’yı örnek gösteren Afrika Birliği, durumun endişe yarattığını bildirdi. Güney Afrika Cumhuriyeti’nde son 24 saatte 7 bin 712 kişide koronavirüs tespit edildi. Bu ülkede vakalar 553 bin 188’e ulaştı, can kayıpları ise 10 bini geçti.

Mezarlıkta en acı mesai

Bir başka Amerika kıtası ülkesi olan Meksika’da da bir günde 6 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Meksika’da vaka sayısı 469 bin 407’ye, ölü sayısı ise 51 bin 311’e ulaştı. Meksika’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs’ta 500’ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat’ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart’ta gerçekleşmişti.

Hindistan’da 2 milyonu geçti

1 milyar 300 milyonu aşkın nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da da vaka sayısı 2 milyonu geçti. Güney Asya ülkesi Hindistan’da dün 2 milyon 152 bin 20 koronavirüs vakası olduğu bildirildi. Hindistan’da bugüne kadar Kovid-19’dan ölenlerin sayısının ise toplam 43 bin 453 olduğu açıklandı. Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısının da 1 milyon 479 bin 804 olduğu belirtildi. Hindistan, “dünyada en fazla vaka görülen 3’üncü ülke” konumunda bulunuyor.

Rusya’da 15 bine yakın can kaybı

Rusya’da yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 882 bin 347’ye, ölü sayısı 14 bin 854’e yükseldi. Açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 212 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 882 bin 347’ye ulaştı. Ülkede son bir günde ölü sayısı 129 artarak 14 bin 854’e, iyileşen sayısı 6 bin 615 artarak 690 bin 207’ye çıktı. Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0.6 olarak kayıtlara geçti. Yeni vakaların yüzde 25.6’sında semptom görülmedi. Başkent Moskova’da ölü sayısı 4 bin 560’a çıktı.

Temmuz en şiddetli ay olarak yaşandı

Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp diğer ülkelere yayılan Kovid-19 kaynaklı can kayıpları şubat ve mart aylarında en üst noktaya çıkmıştı. 17 Nisan’da dünya genelinde 8 bin 494 kişi hayatını kaybetmiş, bu rakam 24 saat içerisinde bugüne kadar görülen en fazla can kaybı olmuştu. Mart ve nisan aylarında can kayıpları günlük 7-8 bin arasında değişirken, temmuz ve ağustos aylarına gelindiğinde ise vaka sayılarında büyük bir artış olduğu görülüyor. Temmuz ayından itibaren dünya genelinde 24 saat içerisinde koronavirüse yakalananların sayısı 200 binin altına düşmedi. 29 Temmuz’da bir gün içerisinde 289 bin Kovid-19 vakası görülürken, bu rakam bugüne kadarki en yüksek oran olarak kayda geçti. Mart ve nisan aylarında dünya genelinde günlük koronavirüs vakaları 70-80 bin arasındaydı.

Maskeli bale

Koronavirüs vaka sayısının 5 milyonu geçtiği, ölü sayısının 164 bin 866’ya yükseldiği ABD’nin Miami kentinde dansçı Nathalia Arja, programı için prova yaptığı sırada da maske takmayı ihmal etmedi. Kuruluşunun 35. yılını kutlayan Miami City Ballet grubundan olan Arja’nın arkadaşları da provada maske taktı.

Avrupa yıkımı

Kovid’den can kayıpları nüfusa oranlandığında “en ölümcül bölge”nin Avrupa olduğu belirtildi

Dünya genelinde koronavirüs vakaları 20 milyona yaklaşırken, Kovid-19’dan can kayıpları nüfusa oranlandığında “en ölümcül bölge”nin Avrupa olduğu bildirildi. Euronews’ün haberine göre, Her 100 bin kişilik nüfusa oranlandığında pandemide en çok ölüm Avrupa ülkeleri San Marino, Belçika, İngiltere ve Andorra’da görüldü. Bu ülkeleri İspanya, İtalya ve İsveç gibi ülkeler takip etti. Son dönemde en çok vaka ve can kaybı Amerika, Hindistan, İran ve Güney Afrika’da gerçekleşiyor. Geçen yılın sonunda Çin Vuhan’da ortaya çıkan koronavirüsün merkezi oradan Avrupa ve Amerika kıtasına taşınmıştı. Kovid-19’dan ölenlerin sayısı Amerika’da 385 bini, Avrupa’da 205 bini, Asya’da ise 105 bini geçti.

İlk 10’da 7 ülke

Ama nüfusa oranlandığında koronavirüs ölümlerinin dünyada en çok görüldüğü bölgeler arasında Avrupa ilk sırada yer alıyor. Sıralamada ilk 10’un 7’sini Avrupa ülkeleri oluşturken, ilk 10’da Avrupa dışından Peru, Şili ve ABD gibi Amerika kıtası ülkeleri yer aldı. Avrupa ülkesi San Marino’da koronavirüs nedeniyle her 100 bin kişiden 124.3 kişi yaşamını yitirdi. Belçika’da bu oran 85.9, İngiltere’de 69.1 ve Andorra’da ise 67.5 olarak bildirildi. Koronavirüsün Batı Avrupa’da en çok etkili olduğu İspanya’da her 100 bin kişide 61 can kaybı olurken bu rakam İtalya’da 58, İsveç’te de 57.8 olarak belirlendi.