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21.10.2020 - 10:07 | | DHA

10 yaşındaki bisikletli kaza kurbanı!

İngiltere’de otomobilin çarptığı bisikletli 10 yaşındaki Steven Duffield. hayatını kaybetti.

10 yaşındaki bisikletli kaza kurbanı!

Hull şehrinde Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında bir otomobil Steven Duffield ve arkadaşının üzerinde olduğu bisiklete çarptı. Kazada, Duffield hayatını kaybederken, yaralanan arkadaşı ise Hull Üniversitesi Eğitim Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, 30 yaşındaki erkek otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesiAntalya'nın Konyaaltı sahilinde bir grup gencin ip ve zincir düzeneği ile tırmandıkları kayalıklardan tehlikeye aldırış etmeden denize atladıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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