MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 10 zengin tüm dünyaya aşı sağlayabilir
ABONE OL
26.01.2021 - 07:00 |

10 zengin tüm dünyaya aşı sağlayabilir

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam, Dünya Ekonomik Forumu’nun düzenlediği çevrimiçi etkinlikte yayınladığı raporda, dünyanın en zengin 10 kişisinin pandemi süresince elde ettiği kar miktarıyla tüm dünyaya koronavirüs aşısı yapılabileceği açıklandı.

10 zengin tüm dünyaya aşı sağlayabilir

Pandeminin neden olduğu artan eşitsizliğin araştırıldığı raporda, aralarında Jeff Bezos, Elon Musk ve Bill Gates’in de olduğu dünyanın en zengin 10 kişisinin, Mart 2020 ile Aralık 2020 arasında toplam servetlerine 540 milyar dolar artırdığı belirtildi. Oxfam, söz konusu en zengin 10 kişinin 9 ayda elde ettiği bu kar ile dünyadaki herkese 141,2 milyar dolarlık iki doz Kovid aşısı yapılması için ödeme yapabileceğini bildirdi. Ayrıca en zengin 10 kişi, milyonlarca insanı bir yıl boyunca yoksulluk sınırının üzerinde tutmak için 80 milyar doların üzerinde para da ödeyebilir.

 

Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Tüm atölyeyi saran alevler binanın iki katındaki evlere de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Duyulmuş şey değil! Boşanan ailede çift DNA şoku...

Duyulmuş şey değil! Boşanan ailede çift DNA şoku...

Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet