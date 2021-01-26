10 zengin tüm dünyaya aşı sağlayabilir

Pandeminin neden olduğu artan eşitsizliğin araştırıldığı raporda, aralarında Jeff Bezos, Elon Musk ve Bill Gates’in de olduğu dünyanın en zengin 10 kişisinin, Mart 2020 ile Aralık 2020 arasında toplam servetlerine 540 milyar dolar artırdığı belirtildi. Oxfam, söz konusu en zengin 10 kişinin 9 ayda elde ettiği bu kar ile dünyadaki herkese 141,2 milyar dolarlık iki doz Kovid aşısı yapılması için ödeme yapabileceğini bildirdi. Ayrıca en zengin 10 kişi, milyonlarca insanı bir yıl boyunca yoksulluk sınırının üzerinde tutmak için 80 milyar doların üzerinde para da ödeyebilir.