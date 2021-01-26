26.01.2021 - 07:00 |
10 zengin tüm dünyaya aşı sağlayabilir
Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam, Dünya Ekonomik Forumu’nun düzenlediği çevrimiçi etkinlikte yayınladığı raporda, dünyanın en zengin 10 kişisinin pandemi süresince elde ettiği kar miktarıyla tüm dünyaya koronavirüs aşısı yapılabileceği açıklandı.
Pandeminin neden olduğu artan eşitsizliğin araştırıldığı raporda, aralarında Jeff Bezos, Elon Musk ve Bill Gates’in de olduğu dünyanın en zengin 10 kişisinin, Mart 2020 ile Aralık 2020 arasında toplam servetlerine 540 milyar dolar artırdığı belirtildi. Oxfam, söz konusu en zengin 10 kişinin 9 ayda elde ettiği bu kar ile dünyadaki herkese 141,2 milyar dolarlık iki doz Kovid aşısı yapılması için ödeme yapabileceğini bildirdi. Ayrıca en zengin 10 kişi, milyonlarca insanı bir yıl boyunca yoksulluk sınırının üzerinde tutmak için 80 milyar doların üzerinde para da ödeyebilir.
Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Tüm atölyeyi saran alevler binanın iki katındaki evlere de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.