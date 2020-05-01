100 bin personel denizde mahsur kaldı

İngiliz ‘Guardian’ gazetesinin gerçekleştirdiği araştırmada, bazı çalışanların koronavirüs vakası tespit edilen en az 50 gemide mahsur kaldığı belirtildi. Araştırmada, 17 gemi personelinin koronavirüs nedeniyle öldüğü belirtilirken, kabinlerde dış dünya ile az iletişim halinde olan yüzlerce mürettebatın sınırlı tıbbi ekipmana sahip olduğu, maaşlarını bile alamadığı vurgulandı. Eve ne zaman döneceklerini bilmeyen gemi personelleri, kruvaziyer şirketlerinin çoğunun tercih ettiği Panama veya Liberya gibi düşük vergi oranına sahip yerlerde kısıtlı sağlık imkanlarıyla birlikte umutsuzca bekliyor.