01.05.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
100 bin personel denizde mahsur kaldı
Yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde 100 binden fazla gemi çalışanı karantina kuralları ya da limanların kapatılması nedeniyle denizde mahsur kaldı.
İngiliz ‘Guardian’ gazetesinin gerçekleştirdiği araştırmada, bazı çalışanların koronavirüs vakası tespit edilen en az 50 gemide mahsur kaldığı belirtildi. Araştırmada, 17 gemi personelinin koronavirüs nedeniyle öldüğü belirtilirken, kabinlerde dış dünya ile az iletişim halinde olan yüzlerce mürettebatın sınırlı tıbbi ekipmana sahip olduğu, maaşlarını bile alamadığı vurgulandı. Eve ne zaman döneceklerini bilmeyen gemi personelleri, kruvaziyer şirketlerinin çoğunun tercih ettiği Panama veya Liberya gibi düşük vergi oranına sahip yerlerde kısıtlı sağlık imkanlarıyla birlikte umutsuzca bekliyor.
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.