26.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
100 milyon yıllık çiçek
ABD’de Oregon Eyalet Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Myanmar’da bulunan bir kehribar parçasının içinde korunan ve en son 100 milyon yıl önce çiçek açan yeni bir bitki türü tespit etti.
“Valviloculus pleristaminis” adlı bitkinin soyu tükenmiş bir ağaçtan çıkan reçineye hapsolmuş halde fosil bir kehribar taşı haline geldiği belirtildi. Araştırmacılar, bitkinin reçineyle kaplandığı sırada, şu anda okyanusla bölünmüş olan Myanmar ile Avustralya’yı kapsayan ve “Gondwanaland” olarak bilinen bir kıtanın parçası olduğunu söyledi. Uzmanlar, bitkinin Gondwanaland’da çiçek açtıktan sonra “Batı Burma Bloğu” denilen kıtasal bir plakada kehribarla kaplandığını belirtti. Bu plaka Avustralya’dan 4 bin millik bir yolculukla Güneydoğu Asya’ya kaymıştı.
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