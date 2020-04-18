100 yaşındaki kahraman Tom Moore

İngiliz savaş yüzbaşı Tom Moore, 100’üncü doğum gününe özel bahçesinin çevresinde 100 tur yürümesinin karşılığında halkın, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne (NHS) bağış yapmasını istemesiyle dünyada gündem oldu. 9 Nisan’da başladığı turu önceki gün tamamlayan Moore, aldığı “bağış yağmuru” ile bir haftada 18 milyon sterlin (154 milyon lira) topladı. İngiltere’de kraliyet üyelerinden başbakana kadar pek çok kişi tarafından “kahraman” ilan edilen Moore’un hayat hikâyesi de filmleri aratmıyor...

Yüzbaşı Moore 30 Nisan 1920’de doğdu. Ailesi, İngiltere’nin Yorkshire bölgesindeki Keighley’de inşaatçıydı. İnşaat Mühendisi olarak staj eğitimini tamamladı ancak 1940’da sadece 20 yaşındayken, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle orduya katılmak zorunda kaldığı için eğitimine ara verdi. Moore, bir Alman saldırısı tehdidi ortaya çıkınca sahili savunmak için Cornwall’a gönderilen Wellington Dükü Alayı 8. Battalion Taburu’na katıldı. Moore kısa sürede onbaşılığa terfi etti ve Droitwich Spa’daki askeri subay eğitim birimine gönderildi. 1941’de asker olarak Hindistan’a çağrıldı. Mumbai’ye yolculuk deniz yoluyla altı hafta sürdü. Muson sezonunun ortasında üç haftalık tehlikeli bir yolculukla Kalküta’ya geçti. Japonların işgal ettiği İngiliz sömürgesi Burma’daki Arakan’da görev yaptı ve savaştı. Japonlar teslim olmadan önce Burma’nın eskiden başkenti Yangon’a gitti. Moore daha sonra İngiltere’ye döndü. Askeri üste terhis oluncaya kadar çalışmaya devam etti.

Ordudan ayrılan Moore, İngiltere’nin Yorkshire bölgesinde pek çok motosiklet yarışmasına katıldı ve kupalar kazandı. 40’lı yaşlarının sonlarında “Neredeyse aşktan vazgeçmişken” Pamela ile tanıştı ve 1969’da evlendi. Demans olan eşi Pamela’ya 2 yıl baktı. İki kızları olan çift, 2006’da eşini kaybetti. Moore kızı Hannah ile yaşamaya başladı. Aktif bir hayatı olan, her gün otomobil kullanan Moore, 2 yıl önce kalça kemiğini kırdı, cilt kanseri nedeniyle tedavisi gördü. Bu süreçte NHS’in sağladığı tedaviden çok memnun kalan Tom, salgında zorluklar yaşayan ülkenin sağlık sistemine bu kez de kendi bir şeyler vermek istedi ve bu kampanyayı başlattı.

2.5 kilometrelik maraton

9 Nisan’da başlattığı kampanyada bahçesinde 100’üncü turu önceki gün askerler eşliğinde tamamlayan Moore’u bu performansı İngiltere’de naklen yayımlandı 2.5 kilometre yürüyen emekli asker, göz yaşlarına hakim olamadı. Kampanyanın büyümesine şaşırdığını, çok mutlu olduğunu söyleyen Tom Moore “Hepiniz sonunda bunu başaracağımızı hatırlamanız gerekiyor, her şey yoluna girecek. Şu anda zorlanan tüm insanlar için güneş tekrar parlayacak ve bulutlar gidecek” dedi. İngiltere Prensi William ile eşi Düşes Kate, Moore’a teşekkür etti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Moore’a teşekkürlerini iletti ve ona kraliyet tarafından şövalyelik unvanı verilmesi için çok sayıda talep aldığını söyledi.