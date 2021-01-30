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30.01.2021 - 13:13 | | DHA

110 saat sürdü, tarlada bitti!

ABD Arizona'da beş gün önce cezaevinden firar eden iki mahkum, bir tarlada polisler tarafından kıstırıldı. Polis kaskındaki kameraya yansıyan görüntülerde, mahkumlardan birinin şok tabancasıyla durdurulduğu görüldü.

ABD'de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Arizona eyaletine bağlı Florence kentindeki hapishaneden 23 Ocak’ta kaçan iki mahkum yapılan ihbar sonucunda Coolidge kentinde boş arazide yakalandı. Polis tarafından yakalanan iki firari mahkumun nefes kesen kovalama anı polisin kask kamerasına yansıdı.

​Polis kaçan firari mahkumlardan birini elektro şok tabancası ile etkisiz hale getirirken, nefes nefese kalan diğer mahkum da teslim oldu. Firari mahkumların hangi suçtan hüküm giydikleri konusunda açıklama yapılmadı.

110 saat sürdü, tarlada bitti

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Florence Polisi, hapisten kaçan mahkumların adlarının John Charpiot ve David Harmon olduğunu belirti. Florence polisi Şefi Bruce Walls iki firarinin 23 Ocak'ta Florence kentindeki hapishaneden kaçtığını, 28 Ocak'ta yakalanarak yeniden gözaltına alındığı sırada, ikinci kez kaçmayı başardıklarını ifade etti.

110 saat sürdü, tarlada bitti

YAKALANMASI İÇİN 800 ADRESTE ARAMA YAPILDI

Florence Polis Şefi Bruce Walls, mahkumların bulunmasına yönelik 800'den fazla adreste arama yapıldığını ifade ederek "Ekiplerimiz 110 saattir fitrari mahkumların peşindeydi. Yakalamak için çok çaba sarf ettik. Herkes yapması gerekeni bıraktı.İki firariyi yakalamak için uğraştı" diye konuştu.

Güzel Sanatlar ile LGBTİ+ kulübündeki arama polis kamerasındaBoğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü ile Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan arama polis kamerasına yansıdı.
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