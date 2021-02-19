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19.02.2021 - 19:45 | | AA

111 milyonu aştı! Kabus devam ediyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 111 milyonu geçti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 111 milyon 2 bin 900’e yükseldi.

111 milyonu aştı! Kabus devam ediyor

ABD, 28 milyon 529 bin 53 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 969 bin 230 ile Hindistan, 10 milyon 30 bin 626 ile Brezilya, 4 milyon 139 bin 31 ile Rusya, 4 milyon 95 bin 269 ile İngiltere, 3 milyon 536 bin 648 ile Fransa, 3 milyon 121 bin 687 ile İspanya, 2 milyon 780 bin 882 ile İtalya, 2 milyon 616 bin 600 ile Türkiye, 2 milyon 373 bin 95 ile Almanya, 2 milyon 212 bin 525 ile Kolombiya, 2 milyon 46 bin 795 ile Arjantin, 2 milyon 22 bin 662 ile Meksika, 1 milyon 603 bin 218 ile Polonya, 1 milyon 558 bin 159 ile İran, 1 milyon 498 bin 766 ile Güney Afrika, 1 milyon 293 bin 672 ile Ukrayna, 1 milyon 263 bin 299 ile Endonezya, 1 milyon 261 bin 804 ile Peru, 1 milyon 134 bin 957 ile Çekya ve 1 milyon 47 bin 400 ile Hollanda izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 456 bin 217 kişi yaşamını yitirdi, 85 milyon 921 bin 358 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 22 milyon 741 bin 402 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

 

 

En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.
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