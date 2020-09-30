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30.09.2020 - 16:21 | | DHA

112 metre derinliğe dalarak dünya rekoru kırdı!

Fransız serbest dalışçı Arnaud Jerald, serbest dalışta 112 metrelik dalışıyla hem kendi hem de dünya rekorunu kırdı.

112 metre derinliğe dalarak dünya rekoru kırdı!

Fransa'da serbest dalış kariyerini zirveye taşımak için gece gündüz çalışan Arnaud Jerald (24) 112 metrelik rekorla yine kendisine ait 111 metrelik dalışı geçerek dünya rekorunu kırdı.

Hem kendi hem de dünya rekorunu kıran Jerald, "16 yaşında okulda çok zorlandım. Disleksik biriyim ve bu yüzden insanlara karşı gerçekten utangaçtım dedi.

Serbest dalışın öz güvenini geliştirdiğini belirten Jerald ,"Deniz bana çok yardımcı oldu çünkü bu derinliklere inmek için kendinize güvenmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da 4 ton esrar ele geçirildiDiyarbakır'da Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 4 ton 57 kilo esrar ve 236 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
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