12 kez şiddet uygulamış!

Başta “Karayip Korsanları” olmak üzere birçok Hollywood filminde unutulmaz karakterler canlandıran ödüllü aktör Johnny Depp (57) ile meslektaşı Amber Heard’ün (34) evliliği 2017’de bitti. Johnny Depp, eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığını yazan İngiliz “The Sun” gazetesine Londra’da “iftira davası” açtı. Londra Yüksek Mahkemesi, 16 gün süren duruşmalarda tarafları ve tanıkları dinledikten sonra Johnny Depp’in haksız olduğuna karar verdi. Aktörün davayı kaybettiği dün açıklandı. Davanın yargıcı, The Sun’da yer alan haberin ‘esas itibarıyla doğru’ olduğunun kanıtlandığını söyledi.

‘Tokatla başladı’

Karar metninde, Depp’in Heard’ü 12 kez darp ettiği belirtildi. Şiddet döngüsünün 2013 yılında, Heard’ün eşi hakkında olumsuz yorum yapması üzerine Depp’in attığı tokatla başladığı ifade edildi. Depp’in uyuşturucu ve alkol aldıktan sonra da eşini darp ettiğini söyleyen yargıç, “Sanıkların anlattığı 14 olayı ve ilişkinin detaylı geçmişini incelemem, The Sun’ın haberinin büyük ölçüde doğru olduğunu gösterdi” dedi. Yargıç ayrıca Depp’in, Heard’ın 2016’da çiftin yatağına tuvaletini yaptığı iddiasını da reddetti. Aktörün karara itiraz edeceği belirtildi. Mahkemenin kararıyla aktörün hem itibar hem de dava maliyeti olarak 2 milyon sterlin kaybettiği konuşuluyor.

‘Karar sürpriz olmadı’

Amber Heard’ün avukatı Elaine Charlson Bredehoft, İngiliz mahkemesinin bekledikleri bir karar verdiğini belirterek, “Çok yakında, ABD mahkemesine de güçlü kanıtlar sunacağız” dedi. The Sun gazetesinden yapılan açıklamada da, “Gazetemiz 20 yıldır aile içi şiddeti önlemek için kampanya yürütüyor. Aile içi şiddet ve taciz mağdurları asla susturulmamalıdır. Yargıça ve mahkemede cesurca ifade veren Amber Heard’e teşekkür ediyoruz” denildi.

Ne olmuştu?

ABD’li oyuncular Johnny Depp ile Amber Heard’ün 18 ay süren evlilikleri 2016’da bitmişti. Depp, evliliği boyunca şiddet gördüğünü söyleyen Amber Heard’e boşanma tazminatı olarak 7 milyon dolar ödemişti. Ardından Depp, asıl şiddete uğrayanın kendisi olduğu iddiasıyla Heard’e 50 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. Depp’in kendisine şiddet uygulamasının yanı sıra kadınlığını aşağılayıcı hakaretler ettiğini de söyleyen Amber Heard, “Bana uyguladığı şiddete yumruk, tokat, tekme, kafa atma, boğazımı sıkarak yere fırlatma, saçımdan sürükleme, yüzüme bardak ve telefon fırlatma dahildi” demişti.