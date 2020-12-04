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04.12.2020 - 23:21 | | AA

12 ülke için korkutan uyarı! 'Tam anlamıyla bir felaket olacak'

Dünya Gıda Programı (WF) Direktörü David Beasley, gelecek yıl en kötü insani krizlerden birinin yaşanabileceği ve 12 ülkenin kıtlık riski ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

12 ülke için korkutan uyarı! 'Tam anlamıyla bir felaket olacak'

Beasley, BM Genel Kurulunda düzenlenen Kovid-19 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Gelecek yıl tam anlamıyla bir felaket olacak." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve devam eden savaşlar yüzünden insani ihtiyaçların iki kat artığına dikkati çeken Beasley, kıtlığın 12 ülkenin "kapısını çaldığını" ifade etti.

Beasley, risk altındaki 12 ülkeyi açıklamazken, bir an önce harekete geçilirse kıtlığın önüne geçilebileceğini belirtti.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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