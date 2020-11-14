13 kadını katletti koronavirüsten öldü

74 yaşındaki Sutcliffe, 1981’de yakalanmış ve 20 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Durham Cezaevi yetkilileri, obez ve diyabet hastası olan Sutcliffe’in hastanede koronavirüs tedavisini reddettiğini söyledi. Kadın katili, İngiltere’de büyük korku yaratmıştı.