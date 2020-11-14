14.11.2020 - 07:00 |
13 kadını katletti koronavirüsten öldü
İngiltere’de “Tanrı beni fahişeleri öldürmekle görevlendirdi” diyerek 1975 - 80 yılları arasında 13 kadını çekiç, bıçak ve tornavidayla öldüren, yedi kadını da öldürme girişiminde bulunan Peter Sutcliffe’in koronavirüsten öldüğü açıklandı.
74 yaşındaki Sutcliffe, 1981’de yakalanmış ve 20 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Durham Cezaevi yetkilileri, obez ve diyabet hastası olan Sutcliffe’in hastanede koronavirüs tedavisini reddettiğini söyledi. Kadın katili, İngiltere’de büyük korku yaratmıştı.