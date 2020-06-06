13 yıllık sır çözülüyor mu?

Her ikisi de doktor olan Kate ve Gerry McCann adlı İngiliz çift, 2007 yılının mayıs ayında 3 yaşındaki kızları Madeleine ve 2 yaşındaki ikizleriyle Portekiz’in Praia da Luz bölgesine tatile gitmişti. McCann ailesi ‘Okyanus Kulübü’ adlı turizm şirketinin işlettiği tesiste palmiye ağaçları arasındaki bir binada kalıyordu. Çift, 3 Mayıs 2007 akşamı üç çocuklarını villada uyutup, 120 metre uzaklıktaki Tapas Bar’a eğlenmeye gitmişti. Saat 22.00’de Kate McCann çocuklarını kontrole gittiğinde ikizlerin uyuduğunu ama Madeleine’in odada olmadığını görmüştü. Bahçeye bakan pencerenin aralık olduğunu görünce de “Kızımı kaçırdılar” diye bağırmıştı.

Yüzlerce sorgu

Portekiz polisi de yakınlarının “Maddie” diye seslendiği küçük kızın kaçırılmış olabileceği üzerinde duruyordu. Ancak küçük kızı bulmak için İngiliz polisinin desteğiyle günlerce yapılan aramalardan sonuç çıkmadı. Avrupa tarihindeki en büyük soruşturmalardan biri olarak kayda geçen olayda, o zamandan itibaren farklı ülkelerde yüzlerce kişi sorgulandı. Hatta McCann ailesini bile suçlayan Portekiz polisi, küçük kızın annesi tarafından kazayla ya da kasten öldürüldüğünü, ardından karı - kocanın cesedi ortadan kaldırdıklarını öne sürmüştü.

Onlarca senaryo

Onlarca ihbara ve senaryoya, milyonlarca liralık ödül vaadine rağmen geçen 13 yılda Madeleine’nin akıbeti ortaya çıkarılamadı. Ancak önceki gün dosyayla ilgili yeni bir gelişme oldu. Almanya’da polis, çocuklara cinsel saldırı suçundan cezaevinde olan Christian Brueckner’in Madeleine’nin 2007’de Portekiz’de kaybolmasıyla ilgili soruşturmada yeni zanlı olduğunu duyurdu. Bu açıklama, sisler perdesinin ardındaki Madeleine olayının çözülebileceğine dair umutları yeşertti.

Alman polisine göre küçük kız öldürüldü

Almanya polisi, bu ülkede hapis yatan 43 yaşındaki Christian Brueckner’in Madeleine’nin kaybolmasıyla ilgili yeni zanlı olduğunu duyururken elindeki kanıtları şöyle açıkladı:

Kayıp Madeleine en son 3 Mayıs 2007’de ailesiyle tatil yaptığı Portekiz’deki Praia da Luz bölgesinde görüldü. Almanya’da çocuklara cinsel saldırıdan hapiste olan Christian Brueckner, o tarihte küçük kızın olduğu yerdeydi.

Alman polisi, zanlının kullandığı iki araçla Portekiz’de yaşadığı evinin fotoğraflarını yayımladı. Bu kişinin Madeleine’nin kaybolmasından bir gün sonra araçlarından birini başkası adına kaydettirdiği bildirildi.

Almanya ve Portekiz polisiyle iş birliği yapan Londra polisi, Madeleine’nin öldüğünü gösteren “kesin bir kanıt” bulunmadığı için olayın hâlâ “kayıp kişi” vakası olarak soruşturulduğunu açıkladı.

Alman polisi ise olayı bir “cinayet vakası” olarak soruşturuyor. Alman polisinin açıklamasında “Zanlının dışında, suçun nasıl işlendiği ve belki de cesedin bırakıldığı yer konusunda bilgisi olan kişilerin bulunma ihtimali var” denildi.

Çocuklara cinsel saldırı sanığı

Madeleine olayının yeni zanlısı, pedofili Christian Brueckner, çocuğun kaybolduğu yerin yakınında yaşıyordu.

Almanya’da geçmişte çocuk istismarı, çocuk pornografisi, hırsızlık gibi 17 suçtan sabıkalı zanlı, 12 yıl Portekiz’in Praia da Luz kasabasında yaşadı. Madeleine’in burada kaybolmasından kısa süre sonra Almanya’ya döndü.

Brueckner’ın kaçırılma olayının 10. yılında bir barda Madeleine hakkında “Her şeyi bildiğini” söylediği iddia edildi.

Zanlının, küçük kızın kaybolmasından 18 ay önce Portekiz’de Amerikalı bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Zanlıya ait karavanın da küçük kızın kaybolmasından birkaç gün önce bölgede olduğunu gösteren görüntülere ulaşıldı.

Portekiz polisi suçlanıyor. Çünkü Brueckner, sabıka kaydı, çocuk istismarı geçmişi ve Madeleine’in kaybolmasından sonra Praia da Luz’u terk etmesine rağmen 600 kişinin yer aldığı şüpheli listesine konmadı. Maddie’nin kaçırılmasını soruşturan Portekizli dedektif Goncalo Amaral, günah keçisi olduğunu söylediği Brueckner’i soruşturmadan çıkardı.

Şimdi ise Brueckner Almanya’da, tecavüz olayı nedeniyle hapishanede ve hakkında

7 yıl hapis isteniyor.

Öte yandan Alman basınında, Brueckner’ın Eylül 2013 tarihli online sohbetlerinde söylediği bir çocuğun kaçırılması ve cinsel istismarıyla ilgili sözlerine yer verildi.