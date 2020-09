14 yıllık şova veda

ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian, Twitter’da yaptığı paylaşımda, kendisini ve ailesinin günlük hayatını konu alan 14 yıllık “Keeping Up With Kardashians” adlı reality şovlarını sona erdirme kararı aldıklarını açıkladı. Başta Kim Kardashian olmak üzere yıldızın tüm öz ve üvey kardeşlerini, hatta eski eş ve sevgililerini, yakın arkadaşlarını üne kavuşturan, ailenin dünyanın en zenginleri arasına girmesini sağlayan TV şovunun finali 2021’in başında yayımlanacak.



‘Sosyal medya daha kârlı’



Kararda ailenin artık reality şovda yer almaya ihtiyaç duymayacak kadar ünlü ve zengin olması, sosyal medyadan daha fazla kazanmaları, reytingin azalması rol oynadı. 20 sezon sonunda ekrana veda edecek program, ilk 14 Ekim 2007’de E! kanalında yayınlandı; Kim Kardashian ile onun renkli ailesi büyük ilgi çekti. O zaman aile pek tanınmıyordu.



Hem suçlama hem ödül



İlk bölümler, Kim Kardashian ile kız kardeşleri Kourtney, Khloe ve erkek arkadaşlarının hayatlarına odaklanmıştı. Sonra üç kız kardeşin annesi ve menajeri Kris Jenner ile eşi Caitlyn Jenner, üvey kız kardeşleri Kylie ve Kendall Jenner da şovda yer aldı. İnsanları sadece ünlü yapmakla suçlanan program

E! kanalının önemli işleri arasına girdi, ödüller kazandı.



Hayatları değişti



Kardashian-Jenner ailesinin yaşamını sergileyen TV şovu milyonları ekrana bağladı.



“Keeping Up With The Kardashians” en çok kazanç getiren reality şov programı oldu. n Bu program sayesinde Kardashian-Jenner ailesinin üyeleri hem ün

kazandı hem de dudak uçuklatan servetlere sahip oldu.



Kim Kardashian reality şovları sayesinde dünyanın en ünlü ve zengin kadınlarından biri haline geldi.

Şov başladığında çocuk olan Kylie ve Kendall Jenner, şimdi 23 ve 24 yaşlarında iki sosyal medya fenomeni. Kylie Jenner, 2019’da kozmetik işi sayesinde tüm zamanların en genç kendi kendini yetiştirmiş milyarderi seçildi.



‘Zor ama gerekli’



Kim Kardashian, Twitter’deki paylaşımında “Zor bir karar aldık. Bizi bunca yıldır izleyenlere minnettarız. Harika anıları saklayacağız” dedi.



Khloe Kardashian da Twitter’da “Bugün duygular içime sığmıyor. Değişim zor ama bazen gerekli” diye yazdı.



Şovun yayımlandığı E! kanalının sözcüsü ise “Onları tüm kalbimizle özleyecek olsak da, ailenin kameralarımız olmadan yaşama kararına saygı duyuyoruz” diye konuştu.



Aile, şov için 2017’de kanalla 150 milyon dolarlık anlaşma yapmıştı. Anne Kris Jenner’ın pazarlık yetenekleri sayesinde anlaşma, TV tarihindeki en yüksek kazançlı reality show sözleşmesi olarak da tarihe geçmişti