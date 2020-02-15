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15.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

15 kişiyi işten çıkardılar

İngiltere kraliyet ailesindeki unvanlarını ve görevlerini bırakan Prens Harry ile eşi Meghan’dan son bir hamle geldi. Kraliçe II. Elizabeth’in ikâmet ettiği Buckingham Sarayı’ndaki ofislerini kapatan çift, 15 kişinin işine son verdi

15 kişiyi işten çıkardılar

Sular durulmadı

İngiltere Veliaht Prensi Charles (71) ile 1997’de trafik kazasında ölen Prenses Diana’nın (58) küçük oğlu Prens Harry 2 yıl önce ABD’li oyuncu Meghan Markle ile evlendi. Çiftin oğlu Archie 6 Mayıs 2019’da doğdu. Aile içinde sorunlar yaşadıkları konuşulan Harry ile Meghan, 8 Ocak’ta kraliyetteki unvanlarını ve görevlerini bıraktı. Taht sırasında altıncı olan Harry (35) ile Meghan (38) yılın bir kısmını Kanada ve ABD’de geçireceklerini ifade ettiler.

‘Artık dönmeyecekler’

Verdikleri kararla dünyayı şaşırtan çiftten yeni hamle geldi. Harry ile Meghan, Londra’da kraliçenin ikâmet ettiği Buckingham Sarayı’ndaki ofislerini kapattılar. Ofiste çalışan 15 kişinin işine de son verdiler. Bu hamle, çiftin İngiltere’de yaşamayacağının işareti olarak değerlendirildi. İkilinin bir yakını, “Harry ile Meghan’ın artık İngiltere’de yaşamayacakları kesinleşti gibi. Kraliyet ailesi bu nedenle çok endişeli” dedi. 

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