15 milyonu geçti Johnson'dan açıklama geldi: Dönüm noktası

Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 258 artarak 117 bin 166'ya yükseldi.

Ülkede, son 24 saatte 10 bin 972 Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 38 bin 88'e çıktı.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 15 milyon 62 bin 189'a ulaştı, bunlardan 537 bin 715'ine ikinci doz aşı uygulandı.

İngiltere'de 23 bin 341 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 943'ü yoğun bakımda bulunuyor.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşılama programında "önemli bir dönüm noktasına" geldiklerini belirtti.

Ülkede Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 15 milyonu aşmasıyla "olağanüstü" bir başarıya imza attıklarını kaydeden Johnson, "Aşılamada Öncelikliler Listesi"ndeki ilk 4 grupta yer alanların tamamına Kovid-19 aşısının yapıldığını aktardı.

DÜNYADA NELER YAŞANDI?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 108 milyon 891 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 398 bini, iyileşenlerin sayısı 80 milyon 921 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 108 bini, Hindistan'da 10 milyon 892 bini, Brezilya'da 9 milyon 765 bini ve Rusya'da 4 milyon 57 bini aştı.

Belçika'da 18 yaş üzerindeki kişilerin yüzde 2'sine Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı yapıldı. Avrupa'da Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden 11,4 milyon nüfuslu Belçika'da aşılamaların başladığı yıl başından beri 365 bin 355 kişiye aşı uygulandı.

Peru'da Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti, eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın ülkeye Kovid-19 aşıları gelmeden önce aşı yaptırdığının ortaya çıkması üzerine görevi bıraktı.

Japonya, ilaç üreticisi BioNTech-Pfizer'ın Kovid-19 aşısının ülke içinde kullanımını resmi olarak onayladı.

Suudi Arabistan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaları 20 gün daha uzatma kararı aldı.

Lübnan'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları kapsamında ilk aşı sağlık çalışanları ile 75 yaş üstü kişilere yapıldı.

Gazze'de Kovid-19 vaka sayısındaki düşüşün ardından virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında hükümet kurumlarında kısmi şekilde yürütülen faaliyetler yeniden başladı.

Bangladeş hükümeti, bazı medreseler dışındaki eğitim kurumlarının Kovid-19 tedbirleri kapsamında 28 Şubat’a kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Malezya Kovid-19 Aşısına Ulaşım Özel Komitesinin Twitter hesabındaki açıklamada, Başbakan Muhyiddin Yasin'in, Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programının detaylarını 16 Şubat'ta ilan edeceği bildirildi.