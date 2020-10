150 milyon ‘sınırın’ altına düşebilir

Çin Vuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyonu geçerken, dünyanın birçok bölgesindeki vaka sayılarında görülen artış devam ediyor. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma kısıtlamalarına bağlı olarak iş hayatında aksaklıklar, seyahat kısıtlamaları, eğitime ara verilmesiyle birlikte salgında ülkelerin ekonomisinde var olan sorunlar daha da derinleşti. Yapılan araştırmalar, koronavirüs salgınının yoksul ülkeleri dünyanın geri kalanına göre daha fazla etkilediğini gösterdi. Dünya Bankası Başkanı David Malpass da salgının daha çok vurduğu fakir ülkelere dikkat çekti.

‘Borçlarını ödeyemiyorlar’

David Malpass, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’a verdiği röportajda, gelişmekte olan bazı ülkelerin koronavirüsün sebep olduğu ekonomik resesyon nedeniyle daha zayıf büyüme ve finansal zorluklarla mücadele içinde olduğunu belirtti. Koronavirüs salgınının en fakir ülkelerde bir borç krizini tetikleyebileceği uyarısında bulunan Malpass, “Bazı ülkelerin aldıkları borcu ödeyemedikleri aşikardır. Bu nedenle borç seviyesini de düşürmeliyiz. Buna borç erteleme veya iptali denebilir. Yatırımcılar, borç iptalini de içerebilecek bir tür hafifletme sağlamaya hazır olmalıdır” dedi. Malpass, 1990’lı yıllarda yüksek borçlu ülkeler için oluşturulan “Ağır Borç Yükü Altında Bulunan Yoksul Ülkelerin Borçlarını Hafifletme Girişimi” çerçevesinde de benzer adımlar atıldığını hatırlattı.

Hayal kırıklığı

David Malpass, özel bankalar ve yatırım fonlarının, koronavirüsün etkisiyle mücadele eden ülkelerin borçları ile ilgili yeterince girişimde bulunmadığını aktararak, “Beni hayal kırıklığına uğrattılar. Ayrıca, bazı büyük Çinli kredi kuruluşları da yeterince müdahil olmalıdır” dedi. Koronavirüsün yoksulluğa karşı elde edilen bazı başarıları baltaladığını belirten Malpass, dünyada gelecek yıla kadar 150 milyon kişinin yeniden yoksulluk sınırının altına düşebileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler raporunda da pandemi, 1929 Ekonomik Bunalımı’ndan bu yana barış zamanında dünyada yaşanan en büyük ekonomik durgunluğu tetikledi. Raporda bu kırılmanın sonucu olarak dünya çapında 176 milyon insanın yoksullaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklanmıştı.

Nobel Tıp Ödülü Hepatit C virüsünün keşfine verildi

Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsünün keşfine sağladıkları katkı nedeniyle Amerikalı bilim insanları Harvey J. Alter ve Charles M. Rice ile İngiliz viroloji uzmanı Michael Houghton’a verildi. Ödül, İsveç’in başkenti Stockholm’de Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann tarafından açıklandı. Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Amerikalı virologlar Alter ve Rice ile İngiliz bilim insanı Houghton’un “Hepatit C virüsünün keşfinden ötürü” 2020 Nobel Tıp Ödülü’ne layık görüldüğünü duyurdu.

Onlar sayesinde...

Ödül komitesi açıklamasında, bilim insanlarının keşfi sayesinde bugün virüs için çok hassas kan testlerinin mevcut olduğu ve bunların dünyanın birçok bölgesinde kan nakli sonrası hepatit vakalarını ortadan kaldırıldığı belirtildi ve “Ödüle layık görülen bilim insanlarının çalışmalarından önce Hepatit A ve B virüslerinin keşfi çok kritik adımlardı. Fakat Hepatit C’nin keşfi kronik hepatit vakalarının sebeplerini ortaya çıkardı ve milyonlarca insanın yaşamını kurtaran kan testleri ve ilaçların geliştirilmesinin önünü açtı” dendi. Bu yılki Nobel Tıp Ödülü’nün, tıbbi araştırmaların toplumlar ve ekonomiler için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ayrı bir anlam taşıdığı ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (DSÖ), dünyada 70 milyonun üzerinde hepatit vakası bulunuyor ve her yıl bu virüs nedeniyle 400 bin kişi hayatını kaybediyor. Hepatitin, karaciğer enflamasyonu ve kanserinin başlıca nedeni olduğu belirtiliyor. Ödülü kazanan bilim insanları altın madalya alacak ve 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon 118 bin dolar) para ödülünü paylaşacak. Nobel Fizik Ödülü’nün bugün, Kimya, Edebiyat, Barış ve Ekonomi de 12 Ekim’e kadar açıklanması bekleniyor.

Kraliçe Elizabeth: Salgın medyanın önemini gösterdi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, koronavirüsü salgınında basın ve medya kuruluşlarının hayati bir kamu hizmeti verdiğini belirtti. “Güvenilir medya kaynaklarına sahip olmak hayati önem taşıyor” ifadelerini kullanan Kraliçe, İngiltere merkezli medya kuruluşlarının salgın dönemindeki çabalarının “paha biçilemez” olduğunu dile getirdi. İngiltere’de basın kuruluşlarına kamu desteğini teşvik etme amaçlı başlatılan “Journalism Matters (Gazetecilik Önemlidir)” isimli kampanya kapsamında yayınlanan mektupta, Kraliçe 2. Elizabeth şu ifadeleri kullandı:

“Kovid-19 salgını, medyanın hem ulusal hem de bölgesel düzeyde ne kadar önemli bir kamu hizmeti verdiğini bir kez daha gösterdi. Dünyamız dramatik bir şekilde değişirken, güvenilir bilgi kaynaklarına sahip olmak, özellikle dikkat çekmek için rekabet eden çok fazla kaynağın olduğu bir zamanda, hayati önem taşıyor.”

Pekin’de sonbahar tatili

Çin’in başkenti Pekin’deki popüler bir alışveriş kasabasında çocuklar, bir palyaçoya etkinliğini izlerken görüntülendi. Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na göre, Çinli turistler 8 günlük Ulusal Gün tatilinin ilk yarısında 425 milyon yurt içi seyahat gerçekleştirerek 45.9 milyar dolar turizm geliri meydana getirdi. Sonbahar Ortası Festivali’ne denk gelen bu yılki tatil, koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilenen Çin’in turizm endüstrisinin eski haline dönüp dönmeyeceğinin turnusol testi olacak.

Paris de ‘kapanıyor’

Salgının seyrinin kötüleştiği, vaka ve hastanelerde yoğun bakım hasta sayısının artmaya devam ettiği Fransa’da alınan tedbirler Paris’te de hayata geçirildi. Kent ve çevresinde “maksimum alarm” seviyesine geçildi ve yeni önlemler açıklandı. Yeni önlemlere göre, bugünden itibaren bar ve havuzlar kapatılacak. Restoranlar tedbirler artırılarak hizmet vermeye devam edebilecek. Başkent ve çevresinde kamuya açık alanlarda 10’dan fazla kişi bir araya gelemeyecek. Öğrencilerin eğlendiği etkinliklere izin verilmeyecek. Alışveriş merkezlerinde her müşteri için 4 metrekare alan ayrılması gerekirken, spor salonları kapalı kalmaya devam edecek. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 230’a, toplam vaka sayısı ise 619 bin 190’a yükseldi. Fransa’da 3 Ekim’de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

New York’ta karantina

ABD’nin New York Eyaleti’nin 9 mahallesi Kovid-19 vaka artışı nedeniyle tekrar kapatılacak. Bu mahallelerde devlet ve özel okullar, kreşler ile asli ihtiyaç olmayan iş yerlerinin tekrar kapatılması kararı alındı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, son bir haftada vaka sayısı artışı yüzde 3’ün üzerinde bulunan 9 bölgenin çarşamba gününden itibaren kapatılacağını duyurdu. Kapatmanın 2 ila 4 hafta sürebileceğini belirten de Blasio, şehirde büyüyen bir sorun olarak gördükleri diğer 11 ek alanı daha yakından izlediklerini söyledi. Brooklyn’de 6, Queens’te 2 ve Far Rockaway’de 1 mahalleyi kapsayan plana göre, asli ihtiyaç olmayan iş yerleri kapalı tutulacak. Restoranlar yalnızca içeriden teslim almak kaydıyla sipariş veya dışarıya paket servisi şeklinde hizmet verebilecek. New York’ta, devlet okulları geçen perşembe günü kapılarını açmıştı.

Okullar kapatıldı

Rusya’da son günlerde koronavirüsü vakalarındaki artışın önüne geçilemezken, başkent Moskova dahil bazı yerlerde yüz yüze eğitimden vazgeçildi. Rusya Sağlık Bakanlığı, vaka artışı nedeniyle Moskova’nın yanı sıra Ulyanovsk ve Sakhalin bölgelerinde uzaktan eğitime geri dönüleceğini açıkladı. Moskova’da savunma sektöründe veya stratejik öneme sahip işletmeler hariç tüm şirketler, personelinin yüzde 30’unu uzaktan çalıştırmaya başladı. ABD, Hindistan ve Brezilya’nın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü ülke olan Rusya’da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 225 bin 889’a ulaştı. Can kaybının 21 bin 475’e yükseldiği ülke genelinde yeni vakaların yüzde 26.3’ünde semptom bulunmadığı belirtildi. Rusya’da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak’ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart’ta kaydedilmişti.