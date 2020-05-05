150 yıl sonra boz ayı görüldü

Yapım şirketi Zeitun Films yaptığı açıklamada, “Ayının 3 ile 5 yaşları arasında bir erkek olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Filmde danışman olarak görev yapan iki yerel vahşi yaşam koruyucusu ise ayının Sierra del Caurel dağlarından güneye doğru ilerledikten sonra bütün kışı bölgede geçirmiş olabileceğini açıkladı. Ricardo Prieto Rochas ve Tomás Pérez Hernández isimli koruyucular, hayvanın parkta geçirdiği zamanın, bölgede farklı ayıların bulunabileceğini de gösterdiğini söyledi.