05.05.2020 - 07:00 |
150 yıl sonra boz ayı görüldü
İspanya’nın Galiçya özerk bölgesindeki Qurense eyelatinde yer alan Invernadeiro Milli Parkı’nda Montaña ou Morte (Dağ veya Ölüm) isimli belgeseli çeken ekip, 150 yılın ardından ilk kez bir boz ayı görüntüledi.
Yapım şirketi Zeitun Films yaptığı açıklamada, “Ayının 3 ile 5 yaşları arasında bir erkek olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Filmde danışman olarak görev yapan iki yerel vahşi yaşam koruyucusu ise ayının Sierra del Caurel dağlarından güneye doğru ilerledikten sonra bütün kışı bölgede geçirmiş olabileceğini açıkladı. Ricardo Prieto Rochas ve Tomás Pérez Hernández isimli koruyucular, hayvanın parkta geçirdiği zamanın, bölgede farklı ayıların bulunabileceğini de gösterdiğini söyledi.