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05.05.2020 - 07:00 |

150 yıl sonra boz ayı görüldü

İspanya’nın Galiçya özerk bölgesindeki Qurense eyelatinde yer alan Invernadeiro Milli Parkı’nda Montaña ou Morte (Dağ veya Ölüm) isimli belgeseli çeken ekip, 150 yılın ardından ilk kez bir boz ayı görüntüledi.

150 yıl sonra boz ayı görüldü

Yapım şirketi Zeitun Films yaptığı açıklamada, “Ayının 3 ile 5 yaşları arasında bir erkek olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Filmde danışman olarak görev yapan iki yerel vahşi yaşam koruyucusu ise ayının Sierra del Caurel dağlarından güneye doğru ilerledikten sonra bütün kışı bölgede geçirmiş olabileceğini açıkladı. Ricardo Prieto Rochas ve Tomás Pérez Hernández isimli koruyucular, hayvanın parkta geçirdiği zamanın, bölgede farklı ayıların bulunabileceğini de gösterdiğini söyledi.

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.
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