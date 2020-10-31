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31.10.2020 - 07:00 |

172 milyon TL’lik anlaşma

Şöhretlerle özel projeler için anlaşmalar yapan ABD merkezli yayıncılık devi Netflix’in ünlü İngiliz futbolcu David Beckham ile de anlaştığı belirtildi.

172 milyon TL’lik anlaşma

David Beckham’ın kariyeri ve özel hayatına odaklanacak proje için 16 milyon sterlinlik (172 milyon TL) anlaşma imzalandığı öne sürüldü. Projede Beckham’ın (45) Manchester United günlerinden uluslararası bir yıldıza dönüşmesine, satın aldığı Miami CF kulübünden özel yaşamına kadar pek çok detayın yer alması bekleniyor. Futbolcunun yanı sıra şarkıcılığın ardından bir moda ikonuna dönüşen eşi Victoria Beckham ve çocuklarının da projede rol alacağı belirtiliyor.

Enkaz altındaki Buse kurtarıldı!Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı. Enkaz altından yaklaşık 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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