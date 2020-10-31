172 milyon TL’lik anlaşma

David Beckham’ın kariyeri ve özel hayatına odaklanacak proje için 16 milyon sterlinlik (172 milyon TL) anlaşma imzalandığı öne sürüldü. Projede Beckham’ın (45) Manchester United günlerinden uluslararası bir yıldıza dönüşmesine, satın aldığı Miami CF kulübünden özel yaşamına kadar pek çok detayın yer alması bekleniyor. Futbolcunun yanı sıra şarkıcılığın ardından bir moda ikonuna dönüşen eşi Victoria Beckham ve çocuklarının da projede rol alacağı belirtiliyor.