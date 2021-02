18 yıllık hasret bitti

ABD’de ülke tarihinin en çok dikkat çeken organizasyonlarından biri olan Super Bowl’da şampiyonluk Tampa Bay Buccaneers’ın oldu. Bu yıl 55’incisi düzenlenen mücadelede Tampa Bay, geçen yılın şampiyonu Kansas City Chiefs’i 31-9’luk skorla mağlup etti. ABD’nin Florida Eyaleti’nin Tampa kentindeki Raymond James Stadı’nda oynanan final maçında bu yıl normal sezonun en iyi hücum takımı olan Chiefs sayı üretmekte zorlandı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 7-3’lük skorla önde tamamlayan Buccaneers, ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü ele alarak ilk yarıyı 21-6 galip bitirdi. Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Kansas City skoru 21-9’a getirse de Buccaneers, maçta önce 28-9 üstünlük sağladı ve müsabakayı 31-9 önde tamamlayarak 2003’teki şampiyonluk başarısının ardından Super Bowl’da yeniden zafere ulaşmayı başardı.

Bir takıma bedel

Dev mücadelenin ardından Tampa Bay Buccaneers konuşulması gerekirken, tek bir isim gündeme geldi; 43 yaşındaki efsane Tom Brady. Yıldız isim 7. şampiyonluğunu yaşadığı ve MVP seçildiği maçta tarihe geçti. Brady, şampiyonluk sevinci sonrasında NFL’de en çok şampiyon (6) olan New England Patriots ve Pittsburgh Steelers’ı takımlarını geride bıraktı. Ödülle ilgili konuşan yıldız sporcu, takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirterek, “Takımımızın güveni tamdı. Bunun olacağını biliyordum” dedi.

Zafer öpücüğü

Süper model Gisele Bündchen, mutlu anında eşini yalnız bırakmayarak statta Bardy’i ilk kutlayanlar arasında yer aldı.

ABD tarihinde en çok izlenen 10 TV yayınının 8’ini Super Bowllar’ın oluşturduğu belirlendi. Listenin 1 numarasında Apollo 11 yayını,8 numarasında ise Richard Nixon’ın istifa konuşması yer alıyor.

The Weeknd’in Günah Şehri

Michael Jackson, U2, Beonce, Lady Gaga gibi dev isimlerin sahne aldığı Amerikan futbol ligi National Football League’in (NFL) şampiyonluk maçı Super Bowl’un bu yılki devre arası şovunu The Weeknd yaptı. Raymond James Stadı’nda oynanan ve pandemi nedeniyle 25 bin taraftarın alındığı maçta, The Weeknd “Günah Şehri (Sin City)” filmini anımsatan yanıp sönen neon tabelalarla çevrili bir sahne önünde performans sergiledi. Kanadalı şarkısı The Weeknd için Amerikan basınında “Günah Şehri’nin kralı” yakıştırması yapıldı.

The Weeknd, devre arası şovu için Givenchy imzalı kırmızı blazer ceket giymeyi tercih etti. Üzerinde binlerce el işi kristal taş olan ceket için Fransız moda evinin çalışanları 250 saat harcadı.

30 yaşındaki The Weeknd gösterişli performansa kendi cebinden 7 milyon dolar yatırdığını açıklamıştı.