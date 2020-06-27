20 milyon kişiye bulaşmış olabilir

Resmi rakamlara göre, ABD’de yaklaşık 2,5 milyon koronavirüs vakası bulunurken yetkililer bu sayının 10 kat daha fazla olabileceğini duyurdu. CDC Direktörü Dr. Robert Redfield, “Tahminlerimiz, rapor edilen her bir vakaya karşı gerçekte 10 enfeksiyonun daha olduğuna işaret ediyor” dedi. Testlerin hastalık belirtisi gösteren kişilerle sınırlanması nedeniyle sayının daha fazla olabileceğine dikkat çeken Redfield, “Mart, Nisan ve Mayıs aylarında kullandığımız teşhis yöntemleriyle vakaların muhtemelen yüzde 10’unu tespit edebildik” diye konuştu. Ayrıca Redfield, 331 milyon nüfuslu ABD’de toplumun yüzde 5 ila 8’inin virüse maruz kaldığını söyledi.