27.06.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
20 milyon kişiye bulaşmış olabilir
ABD’de Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) ülkede en az 20 milyon kişinin koronavirüse yakalanmış olabileceğini açıkladı.
Resmi rakamlara göre, ABD’de yaklaşık 2,5 milyon koronavirüs vakası bulunurken yetkililer bu sayının 10 kat daha fazla olabileceğini duyurdu. CDC Direktörü Dr. Robert Redfield, “Tahminlerimiz, rapor edilen her bir vakaya karşı gerçekte 10 enfeksiyonun daha olduğuna işaret ediyor” dedi. Testlerin hastalık belirtisi gösteren kişilerle sınırlanması nedeniyle sayının daha fazla olabileceğine dikkat çeken Redfield, “Mart, Nisan ve Mayıs aylarında kullandığımız teşhis yöntemleriyle vakaların muhtemelen yüzde 10’unu tespit edebildik” diye konuştu. Ayrıca Redfield, 331 milyon nüfuslu ABD’de toplumun yüzde 5 ila 8’inin virüse maruz kaldığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.