MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 2020'de en fazla gazeteci cinayeti Meksika'da işlendi
ABONE OL
22.12.2020 - 12:40 | | AA

2020'de en fazla gazeteci cinayeti Meksika'da işlendi

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2020'de en fazla gazeteci cinayetinin Meksika'da işlendiğini bildirdi.

2020'de en fazla gazeteci cinayeti Meksika'da işlendi

Guardian gazetesinin haberine göre, CPJ, 2020'deki gazeteci cinayetlerinin ele alındığı rapor yayımladı.

Raporda, Meksika'nın 2020'de medya çalışanları için en tehlikeli ülke olduğu, yıl boyunca 9 gazetecinin cinayete kurban gittiği belirtildi.

Meksika'da son 10 günde 3 gazetecinin vurularak öldürüldüğü vurgulanan raporda, ülkede 2000 yılından bu yana öldürülen gazeteci sayısının 120'ye çıktığı kaydedildi.

Raporda, gazeteci cinayetlerinin sadece savaş ve çatışma yaşanan ülkelerde görülmediğine de işaret edildi.

CPJ Meksika temsilcisi Jan-Albert Hootsen, "Meksika, basın özgürlüğü konusunda çok yönlü bir kriz yaşıyor. Son birkaç yılda durum giderek daha da kötüleşti ve 2020 yılı Meksika'daki gazeteciler için korkunç şekilde sonuçlandı. Kriz esas olarak cezasızlıktan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Meksika'dan sonra en çok gazeteci cinayetinin Afganistan ve Filipinler'de işlendiği, gazeteci cinayetlerine ilişkin davaların yüzde 90'ının sonuçlanmadığı vurgulandı.

 
İzmit! İki genç kızın dehşet anlarıKocaeli’nin İzmit ilçesinde yoldan karşıya geçmeye çalışan genç kızlar dehşeti yaşadı. Otomobilin çarpmasıyla kanlar içinde kalan iki kız hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika... Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

İstanbul'da kamyonun deposundan akan yakıt faciaya davetiye çıkardı

İstanbul'da kamyonun deposundan akan yakıt faciaya davetiye çıkardı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet