24 saatte 1179 can kaybı

Çin, Vuhan’dan dünyaya yayılan, 200’den fazla ülkede hâlâ ölümcül etkisini sürdüren yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) bulaştığı kişi sayısı 5 milyonu aştı. Dünyada ölenlerin sayısı da 325 bin 490’ı geçti. Kovid-19 salgınında virüsün bulaştığı 2 milyon kişi de iyileşti. Pek çok ülke önlemlerini gevşetse de virüse karşı mücadele sıkı bir şekilde devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı hızla artarak devam eden ülkelerin başında Brezilya geliyor. Brezilya’da virüsten bir günde ölenlerin sayısı 1000’in üzerine çıkmasına ve vaka sayısı her gün yeni bir rekor kırmasına rağmen geçen hafta sonu Rio de Janeiro kentinde gece kulüpleri ve plajlar açtı. Eğlenmeye gidenler sosyal mesafeye dikkat etmediği gibi maske de takmadı.

275 bin vaka

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede 1179 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybının 18 bin 130’a yükseldiğini açıkladı. Ülkedeki vaka sayısı 17 bin 408 artarak 275 bin 382’ye ulaştı. Halkın sosyal mesafe dahil alınması gereken bireysel önlemlere uymamasının nedeni olarak Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun her fırsatta Kovid-19 salgınını küçümsemesi gösteriliyor. Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede bu süreçte iki sağlık bakanı görevlerinden ayrıldı. Bu hafta başında vaka sayısında İngiltere’yi geçen Brezilya, ABD ve Rusya’nın ardından en fazla korona vakasına sahip dördüncü ülke olmuştu. Brezilya’nın en kalabalık kenti São Paulo’nun Belediye Başkanı Bruno Covas ise hafta başında, kentin sağlık sisteminin ‘çöküşün eşiğinde olduğunu’ söylemiş, kamu hastanelerinde doluluk oranının yüzde 90’a ulaştığını aktarmıştı.

60 MİLYON KİŞİ

‘Aşırı yoksullaşacak’

Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası, Kovid-19 salgını nedeniyle küresel yoksulluğun derinleşeceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika’da milyonlarca kişinin “çok sert bir yoksulluğa doğru sürüklendiğini” söyledi. Guterres, dünyaya Afrika ülkeleri için küresel dayanışma çağrısı yaptı. Guterres, kıtada açlık, yetersiz beslenme ve hastalıklara karşı dayanıksızlığın yeniden artmaya başladığını söyledi. Dünya Bankası’nın tahminlerine göre de dünya çapında 60 milyon kişi daha salgın nedeniyle aşırı yoksulluk içine düşecek. Dünya Bankası Başkanı David Malpass da korona krizinin yoksullukla mücadelede “son üç yılda elde edilen başarılara darbe indirdiğini” kaydetti.

Yardım çağrılarının yapıldığı Afrika’da Kovid-19 vakalarının sayısı 91 bin 598’e yükseldi. Kıtada virüsün bulaştığı 35 bin 808 kişi iyileşti, 2912 kişi de hayatını kaybetti.

Vizondan insana bulaştı

Hollanda’da bir vizon çiftliğinde çalışan bir kişinin hayvanlardan yeni tip koronavirüs kaptığı açıklandı. Virüsün bu kişiye, kürk ihracatı için yetiştirilen vizonlardan geçtiği açıklandı. Hollandalı çiftçiler, ülkedeki vizon çiftliklerinde korona virüsü görüldüğünü nisan ayında bildirmişti. Bazı hayvanların nefes almakta zorlandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Hollanda Tarım Bakanı Carola Schouten’in parlamentoya önceki gün gönderdiği mektupta, bu tarihe kadar virüsün bu çiftliklerde sadece insanlardan hayvanlara bulaşabildiğinin zannedildiğini ancak bu varsayımın yanlış olduğu belirtildi. Schouten, küçük bir risk olmakla beraber, virüsün vizonlardan hayvanlara geçebildiğini de belirtti.

‘Geri plana atmak doğru bir karardı’

Huzurevleri, Avrupa’daki Kovid-19 ölümlerinin merkez üssü oldu. Bazı ülkeler hatalı davrandıklarını belirterek özür dilese de bakımevlerinde 15 bin kişinin yaşama veda ettiği İngiltere’de Adalet Bakanı Robert Buckland “bakımevlerine değil de hastanelere odaklanma” politikalarının doğru olduğunu savundu. Hükümetin Kovid-19 salgınının başında hastanelere öncelik verdiğini söyleyen Buckland, izledikleri politikanın doğru ve “kesinlikle gerekli” olduğunu belirtti. Kovid-19 yüzünden 35 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Birleşik Krallık’ta can kaybı sayısı bakımından Avrupa’da birinci, dünyada da ABD’den sonra ikinci sırada bulunuyor.

Filmlere aşk ve kavga yasağı

Kovid-19 salgınını kontrol altına alan Tayland’da film sektörü setlere “yasaklarla” dönüyor. Tayland Kültür Bakanlığı bir yönerge yayınlayarak, aşk ve kavga gibi temas gerektiren sahneleri yasakladı. Yakın temas gerektiren sahnelerin özel efektler ve özel kamera açıları sayesinde temassız olarak çekilmesi talep edildi. 3033 vakanın görüldüğü, 56 ölümün kaydedildiği Tayland’da, enfeksiyonun yayılma hızının düşmesiyle karantina önlemleri hafifletilmişti.

Sosyal mesafe 6 m olmalı

Kıbrıs’taki Lefkoşa Üniversitesi’nin araştırması, parkta 6 metre arayla oturmanın bile kişiyi Kovid-19 koruyamayabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, en hafif esinti olan saatte iki mil hıza sahip rüzgârlarda bile havadaki olası koronavirüs taşıyıcısı olan tükürük damlası 6 metre uzağa gidebiliyor. “Physics of Fluid” adlı akademik dergide yayınlanan çalışmada, bir kişinin öksürdükten sonra 3000 damlacık, hapşırmadan ise 40 bin damlacık çıkarabileceğine ve bu damlacıkların havadaki yönünü, rüzgâr ve nem gibi faktörülerin de belirlediğine dikkat çekildi.