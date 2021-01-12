25 milyon aşılanabildi

Yeni tip koronavirüs vaka sayısı küresel ölçekte 90 milyon 700 bini geçti. Virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığından ölenlerin sayısı da 1 milyon 944 bini geçerek 2 milyona yaklaştı. Virüsün bulaştığı 64 milyon 911 bin kişi sağlığına kavuştu. Virüste görülen yeni mutasyonlarla birlikte salgının seyri yine endişe verici boyutlara ulaştı. Pandemiden en kötü etkilenen ülke olan ABD’de toplam vaka sayısı 22 milyon 900 bini geçti. Ülkede salgının başından bu yana toplam 383 bin 275’i aşkın kişi hayatını kaybetti. ABD ve Avrupa’da birçok ülkenin sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği belirtilirken Kovid-19 salgınından çıkış anahtarı olarak görülen aşılama çalışmaları istenilen hızda olmasa da devam ediyor. Dünyada en umut verici 9 aşının gelişimi merakla takip edilirken, bu zamana kadar dünya genelinde toplam 7 aşı, kısıtlı miktarlarda kullanıma sunuldu.

42 ÜLKEDE SÜRÜYOR

Bloomberg tarafından toplanan verilere göre, 42 ülkede 25 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Milyonlarca doz aşıyı tedarik etmenin ve dağıtmanın, şimdiye kadar üstlenilen en büyük lojistik zorluklardan biri olduğu ifade edildi. Pfizer-BioNTech firmalarının ortak geliştirdiği aşının kullanımı şu ana kadar Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’da onaylandı. ABD’deki aşılama programı ilk olarak 14 Aralık’ta sağlık çalışanlarına uygulanmasıyla başladı. Ülkede, şu ana kadar 8.02 milyon doz aşı yapıldı ve 272 binin üzerinde kişi ise 2 doz aşı rejimini tamamlayabildi. ABD, 20 milyon dozluk Pfizer-BioNTech ve Moderna aşısını, ocak ayının ortasına kadar ülke genelindeki eyaletlere dağıtmayı hedefliyor.

BİDEN’A 2’NCİ DOZ

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 2. dozunu yaptırdı. Kovid-19 aşısının güvenli olduğunu göstermek için ilk doz aşıyı 21 Aralık’ta kameralar önünde canlı yayında yaptıran Biden, dün 2. doz aşıyı da oldu.

İSRAİL EN HIZLI

Avrupa’da aşılamada ilk sırada bulunan İngiltere’de 2 milyondan fazla kişinin aşılandığı belirtildi. Şubat ayı başında 50 milyon insanı aşılamak amacıyla Sinopharm’ın geliştirdiği aşıyı genel kullanım için onaylayan Çin’de ise şimdiye kadar 9 milyon doz aşı uygulandı.

Küresel aşılama kampanyasının başlamasıyla, ülkeler aşılara eşit olmayan bir erişim sağladı. Çoğu ülke, henüz ilk aşı uygulamasına başlamamışken, İsrail’in aşılama oranı her 100 kişide 20.1 doz olarak kaydedildi. İsrail nüfusunun yüzde 20’sinden fazlasının aşılandığı belirtildi.

Aşılama çalışmalarına başlayacak olan İran’da ise Tabipler Birliği Genel Başkanı Muhammed Rıza Zaferkandi, ülkesinin yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 2 ay içerisinde Hindistan, Çin ve Rusya’dan 2 milyon AstraZeneca aşısı ithal etmeyi planladığını söyledi. Zaferkandi, Pfizer ve Moderna aşılarının gündemlerinde olmadığını belirterek, geliştirilen yerli aşıların birçok yabancı aşıdan daha güvenilir olduğunu savundu.

18 AYDIR DENİZDELER

Koronavirüs salgını sırasında sınırların kapatılması ve diğer kısıtlamalar nedeniyle 400 bin denizcinin kargo gemilerinde mahsur kaldığı, bazı mürettebatların 18 aydan uzun süredir denizde olduğu açıklandı. Pandemiden önce tüm küresel ticaretin yüzde 80’ini taşıyan kargo gemilerinde çalışan denizcilerin süresiz hizmete zorlandığı, hatta kıyı izni bile alamadığı belirtildi. Uzmanlar, durumun insani krize dönüştüğünü söyledi.

1.2 MİLYON YENİDEN MÜHÜRLENDİ

Çin’de son altı ayın en kritik koronavirüs alarmı verildi. Yetkililer, ay takvimine göre Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeni baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor. Bu çerçevede başkent Pekin’e bağlı, yaklaşık 1.2 milyon insanın yaşadığı Shunyi bölgesinde tam karantina ilan edildi. Shunyi’nin bölge müdür yardımcısı Zhi Xianwei “Shunyi’deki tüm köylerin mühürlendiğini ve her birinin yalnızca girişe sahip olduğunu” söyledi. Bölge genelinde koronavirüs taraması devam ederken, vatandaşların test sonuçlarını alana kadar evlerini terk etmeleri yasaklandı.

Geçen haftadan bu yana Çin, Pekin’in güneyinde bulunan iki şehri sıkı karantina altında tutuyor. Kısıtlamalar ilk olarak Hebei Eyaleti’ne bağlı birkaç milyon nüfuslu Shijiazhuang’da ortaya çıkmıştı ancak daha sonra eyalete bağlı çevresi 11 milyon nüfuslu bölgenin büyük bir kısmını karantina altına almak zorunda kalındı. 7 milyonluk nüfusa sahip komşu Xingtai kentinde de vakalar ortaya çıktı. Çin’de son 24 saatte 18’i yurtdışı kaynaklı, 103 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

MUTASYON DOLAŞIYOR

İngiltere ve Güney Afrika’da tespit edilenden farklı olarak, Japonya’da mutasyona uğramış yeni bir koronavirüs varyantı kaydedildi. Brezilya’dan gelen dört kişide bu varyant saptandı. Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Takaji Wakita, “Brezilya’dan gelen yolcularda tespit edilen varyantın daha bulaşıcı olduğuna dair bir kanıt yok” dedi.

Öte yandan Brezilya Sağlık Bakanlığı, Japon yetkilileri yeni varyantta 12 mutasyon olduğu, bunlardan birinin de İngiltere ve Güney Afrika’daki varyantlarda bulunan aynı mutasyon olduğu konusunda uyardı. Rusya’da da bir kişide yeni mutant virüs tespit edildi.

'2021’DE NORMALE DÖNÜŞ ZOR'

Bazı sağlık uzmanları, birçok ülkede koronavirüs aşılarının piyasaya sürülmesinin, yoksul ülkeler için sınırlı erişim, toplumun aşıya güven sorunu ve potansiyel virüs mutasyonları nedeniyle bu yıl küresel pandemide sürü bağışıklığını sağlamayacağını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Salgın Uyarısı ve Müdahale Ağı başkanı Dale Fisher, aşı dağıtımının başlamasına rağmen hemen normale dönülemeyeceğini ve 2021’de sürü bağışıklığının mümkün olmadığını söyledi. Fisher, sürü bağışıklığını sadece bazı ülkelerin başarabileceğini ancak o zaman bile bu durumun sınır kontrolleri açısından normale dönüşü sağlayamayacağını belirtti.

Aşı kuyruğunda zengin ülkelerin ön sıralarda yer alarak fakir ülkelerin aşıya ulaşmasını geciktirmesinin de sürü bağışıklığını elde etmede bir engel olduğu ifade edildi.