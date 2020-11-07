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07.11.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

28 yıllık özlem bitiyor

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin, Dağlık Karabağ’daki ilerleyişi hızla devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, harekâtın en önemli hedeflerinden Şuşa’nın, 28 yıllık işgalini sonlandırmaya çok yakın.

28 yıllık özlem bitiyor
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

 

Hadrut’un kuzeyinden Şuşa güneyine ilerleyen Azerbaycan Özel Kuvvetleri ve komandoları, şehri kuşattı. Azerbaycan askerleri, Şuşa şehrini güneyden Ermenistan’a bağlayan yol üzerindeki Sığnak, Çanakçı ve Köhnekend köylerini de Ermenistan güçlerinden temizledi. Şehrin güney girişinde çatışmalar şiddetli şekilde sürerken, Azerbaycan’ın kısa sürede kent merkezine ulaşması bekleniyor. Ermenistan ise, Azerbaycan’ın Şuşa’ya ulaşmasıyla sözde başkent Hankendi’yi boşaltmaya başladı.

Azerbaycan, stratejik Laçın Koridoru’nu kontrol altına almak için de bölgeye takviye güçler gönderdi. Ermenistan’ın lojistik hattı Laçın Koridoru’nda, çatışmalar şiddetlendi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Gubadlı-Laçın yönündeki çatışmalarda Ermeni güçlerin mevzilerini bırakarak kaçtığını bildirdi.

Çatışmaların ağırlıklı olarak, Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde sürdüğü, Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi. Azerbaycan ordusu, Yukarı Yağlıvend, Dilağarda ve Dörtler köylerini de temizleyerek Fuzuli-Hocavend arasında kontrol sağladı. Terter istikametindeki Tonaşen köyünde konuşlu bir Ermenistan kışlası da Azerbaycan topçuları tarafından imha edildi.

28 yıllık özlem bitiyor

Azerbaycan’ın Terter kentinde bir evin bahçesine düşen ancak patlamayan Smerch füzesi, uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildi.

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