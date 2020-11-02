MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 29 kız çocuğunun cesedini mezardan çıkartıp koleksiyon yaptı
ABONE OL
02.11.2020 - 15:31 | | DHA

29 kız çocuğunun cesedini mezardan çıkartıp koleksiyon yaptı

Rusya’da 29 kız çocuğunun cesetini mumyalayan Anatoliy Moskvin duruşmada, ölen çocukların ailelerinden özür dilemeyi reddetti.

29 kız çocuğunun cesedini mezardan çıkartıp koleksiyon yaptı

Rusya'nın Nijnıy Novgorod bölgesinde eski tarihçi Anatoliy Moskvin (53), 2011 yılında yaşları 3-12 arasında değişen 29 kız çocuğunun cesetlerini mumyaladıktan sonra "insan bebek" koleksiyonuna eklediği gerekçesiyle bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Moskvin’in serbest bırakılması için mahkemeye başvurduğu belirtildi. 

Moskvin'in mahkemede, ailelerden özür dilemeyi reddederek “Kızlarını gömdüler ve onların üzerindeki haklarının bittiğine inanıyorum” dedi.

CESETLERİ MUMYALAYIP, İNSAN BEBEK YAPIYOR

Moskvin'in 2011 yılında, Nijnıy Novgorod bölgesindeki mezarlıklardan yeni ölen 29 kız çocuğunu mezardan çıkarak, evinde mumyaladığı ifade edildi. Moskvin'in kız çocuklarının cesetlerinden insan bebek koleksiyonu oluşturduğu kaydedildi.

RUSYA'NIN ÖNEMLİ DAVALARINDAN BİRİ 

Moskvin'in evine yapılan baskın sonucu, evinde mumyalanmış 29 kız çocuğuna ait cesetlerin bulunduğu ifade edildi. Rusya'da tarihi dava olarak görülen olayda, tutuklu bulunan Moskvin, annesine bakmak ve evlenmek için mahkemeden beraatini talep etti.

    Hatay'dan dün kadına, bugün erkeğe şiddet kameralara yansıdıHatay'da bir kadın, sokak ortasında yanındaki şahsa önce çantasıyla vurdu ardından da tokatlar savurdu. Dakikalar süren tartışma kadının uzaklaşması ile son buldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü

    Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

    Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

    Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

    RTÜK Başkanvekili: RTÜK'e 263 bin 243 adet vatandaş bildirimi geldi

    RTÜK Başkanvekili: RTÜK'e 263 bin 243 adet vatandaş bildirimi geldi

    Sıradaki Haber