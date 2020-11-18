29 yıl aradan sonra açılıyor!

Irak’ın 1990 yılında Kuveyt’i işgal etmesi ardından kapalı olan Irak ile Suudi Arabistan arasındaki tek sınır kapısı Arar, iki ülkenin yetkililerin hazır bulunmasıyla resmi törenle açılacak. Irak’ın batısındaki Anbar vilayetine bağlı Rutba Kaymakamı İmad Meşal tarafından yapılan açıklamada iki ülke arasındaki sınır kapısının, iki ülkenin heyetlerinin hazır bulunduğu törenle yeniden hizmete başlayacağını duyurdu. Açılışa Suudi Arabistan Sınır Kapısı ve Gümrük Kurumu temsilcilerinin yanı sıra Anbar Valisi Ali Ferhan’ın katılacağını belirten Meşal, söz konusu sınır kapısının Irak için ticaret açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Sınır kapısının ilk etapta ticaret için faaliyete geçeceğini söyleyen Meşal, sınır kapısının daha sonra yolcular geçişi için hizmete geçeceğini belirtti. Sınır kapısının açılış törenine katılmak üzere Irak İçişleri Bakanı Osman el-Ganimi Arar sınır kapısına gittiği öğrenildi.



İki ülke arasında düzenlenen Koordinasyon Konseyi toplantıları kapsamında, çeşitli yatırımlar alanında anlaşmalar imzalanmıştı.