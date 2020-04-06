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06.04.2020 - 12:07 | | İHA

3 bin 500 araç alev alev yandı

ABD’nin Florida eyaletindeki bir havaalanında çıkan yangında 3 bin 500 kiralık araç yandı.

3 bin 500 araç alev alev yandı

Florida’nın Fort Myers kentinde Güneybatı Florida Uluslararası Havaalanı’nda park halindeki kiralık araçların bulunduğu yeşil alanda yangın çıktı. Bölge itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının Cuma günü meydana geldiği ve 15 dönümlük araziye yayıldığı ifade edildi. Alevlerin başlangıçta 20 araca sıçradığı ancak yangın tamamen söndürülene kadar 3 bin 500 aracın kül olduğu belirtildi.

Yaklaşık 18 saat sonra söndürülebilen yangın sırasında yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangının havaalanındaki yapılara sıçramadığı, yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 bin 500 araç alev alev yandı

Florida'da 3 bin 500'den fazla araba yandıDünyayı etkisi altına alan koronavirüsün en çok hissedilen ülkelerin başında gelen ABD'nin Florida eyaletindeki bir arazide bulunan 3 bin 500'den fazla kralık aracın yandığı belirtildi.
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