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16.11.2020 - 09:09 | | İHA

30 yıl sonra ilk... Halkı selamlamayacak!

Japonya’da imparator ve ailesinin her yeni yılda halkı selamladığı geleneksel törenin, 30 yıl sonra ilk kez salgın nedeniyle iptal edileceği bildirildi.

30 yıl sonra ilk... Halkı selamlamayacak!

Japonya'da imparator ve ailesinin her yıl 2 Ocak'ta saray balkonundan halkı selamladığı geleneksel tören, bu yıl korona virüs engeline takıldı. Japonya resmi haber ajansına göre, söz konusu etkinlik seyirciler arasında koronavirüs enfeksiyonunun yayılabileceği endişesi nedeniyle iptal edilecek. Bu ay sonunda resmiyet kazanması beklenen kararın, Aralık ayı başında halka duyurulacağı ifade edildi.

30 YIL SONRA İLK

Bu yıl 2 Ocak'ta gerçekleştirilen geleneksel törende İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako aile üyeleriyle birlikte kendilerini görmeye gelen yaklaşık 70 bin kişiyi selamlamıştı. 2021'deki törenin iptalinin kesinleşmesi halinde, 30 yılın ardından bir ilk yaşanmış olacak. İmparatorun halkı selamladığı geleneksel tören, son olarak 1990 yılında İmparator Showa'nın ölümünün yasını tutmak için iptal edilmişti.

DOĞUM GÜNÜ ETKİNLİĞİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Japonya'da imparatorun her yıl doğum gününde halkı selamladığı bir diğer geleneksel tören geçtiğimiz Şubat ayında salgın endişesi nedeniyle iptal edilmiş, İmparatorluk Sarayı Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "Virüsün yayılma riskini göz önüne alarak, her yıl birçok kişinin yan yana katıldığı etkinliğin iptal edilmesine karar verildi" ifadeleri kullanılmıştı. İmparatorun doğum günü nedeniyle gerçekleştirilen söz konusu tören ise daha önce son olarak 1996'da Peru'daki Japonya Büyükelçiliği’nde yaşanan rehine krizi nedeniyle iptal edilmişti.

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