300 milyon $’lık telif mücadelesi

ABD’li ünlü şarkıcı Taylor Swift, bir süredir hukuk savaşı verdiği ünlü müzik yapımcısı Scooter Braun’un 6 albümünün haklarını yatırım şirketi Shamrock’a sattığını açıkladı. Twitter’da yaptığı açıklamada Variety dergisinin albümlerin haklarının 300 milyon doları aşan bir fiyata bir yatırım şirketine satıldığına ilişkin haberini doğrulayan Swift, “İkinci kez, müziğim benim haberim olmadan satılıyor” ifadesine yer verdi.

2004’te müzik kariyerine başlayan Grammy ödüllü şarkıcı, aldığı avans karşılığında yapacağı ilk altı albümün master kayıtlarının mülkiyetini Big Machine adlı plak şirketine vermişti. Ancak, Swift’in haberi olmadan Scooter Braun, Big Machine şirketini satın alarak şarkıcının haklarının da sahibi olmuştı. Benzer olayı tekrar yaşadığını belirten Swift, “Shamrock’un benimle satıştan önce temasa geçmek istediğini ancak Scooter Braun’un benimle ve ekibimle ilişki kurmamalarını aksi halde satıştan vazgeçeceklerini söylediğini öğrendim. Ayrıca Shamrock ile temasa geçtikten sonra Scooter Braun’un satıştan sonra da benim şarkılarımdan kâr elde etmeye devam edeceğini öğrendim. Shamrock ile ortaklık kurma ihtimaline açıktım. Ama Scooter Braun’un dahil olması kabul edilemez” dedi. Müzik endüstrisinde kayıtların mülkiyetini elinde bulunduranlar, sanatçılar üzerinden reklam ve dijital müzik platformları dahil pek çok ticari anlaşmadan büyük paralar kazanabiliyor.