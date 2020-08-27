MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 37 yıl hapis yattıkan sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı
ABONE OL
27.08.2020 - 03:29 | | AA

37 yıl hapis yattıkan sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı

Hillsborough Eyalet Savcısı Andrew Warren, basına yaptığı açıklamada, DNA kanıtlarının, 1983 yılında 19 yaşındaki Barbara Grams'a tecavüz ve cinayetten 37 yıl hapse mahkum edilen Robert Duboise'yi akladığını ifade etti.

37 yıl hapis yattıkan sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı

Warren, ''acı verici ve trajik'' olarak değerlendirdiği olayla ilgili, ''Ama gerçek bu ve doğruyu söylediğinde adalet yerini bulmuş olur.'' sözlerini kaydetti.

Masumiyet Projesi çerçevesinde ortaya çıktı

Savcı Warren, kaybolduğu düşünülen kanıtların, 55 yaşındaki Robert Duboise'nin 1983'te söz konusu suçu işlemediğini kanıtladığını belirttiği konuşmasında, New York merkezli ''Masumiyet Projesi'' çerçevesinde 11 ay süren çalışmada, DNA kanıtlarının yeniden incelenmesi sonucu gerçeğin ortaya çıktığını kaydetti.

Warren, Twitter hesabında da, ''2016 yılında, şüpheli mahkumiyetleri incelemek için bir Mahkumiyet İnceleme Birimi oluşturacağıma söz vermiştim. Bugün, işlemediği bir cinayetten 37 yıl hapis yatan bir adamı temize çıkarma sürecini başlattık ve gerçek katilin peşine düşüyoruz.'' paylaşımında bulundu.

Öte yandan, Florida'daki bir yerel gazetenin haberinde, işlemediği bir suçtan dolayı yargılanan Robert Duboise'nin 1983 yılında görülen davasında önce ölüm cezasına çarptırıldığı, fakat hakimin cezayı daha sonra ömür boyu hapse çevirdiği bilgisi yer aldı.

Laura kasırgası kategori 4 seviyesine çıktıMeksika Körfezi'nde etkili olan ve ABD'nin Texas ile Louisiana eyaletini vurması beklenen Laura kasırgası, kategori 4 seviyesine yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile görüştü

Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile görüştü

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

Bodrum'da atık toplama alanında yangın! Büyümeden söndürüldü

Bodrum'da atık toplama alanında yangın! Büyümeden söndürüldü

Sıradaki Haber