38 milyon dolara ‘Gülün Ruhu’

Uzmanlar, 2017 yılında Rusya’da çıkarılan fasulye büyüklüğündeki Gülün Ruhu’nun parlak mor-pembe kategorisinde bugüne kadarki en büyük elmas olduğunu söyledi. Sotheby’s müzayede evinin mücevher bölümü başkanı Gary Schuler, pembe elmasların yalnızca yüzde birinin 10 karattan büyük olduğunun altını çizerek, “14.83 karatlık ‘Gülün Ruhu’ çok nadir bulunabilecek bir elmas” dedi. Cenevre’de açık artırmaya çıkarılacak elmasın 23 ile 38 milyon dolar arasında satılması bekleniyor.