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29.06.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

49 yaşındaki fenomenin gençlik sırrı: Limon

Genç görünümü sayesinde sosyal medyada fenomen haline gelen 49 yaşındaki Filipinli Bella Hernandez, bazı ucuz ürünlerden oluşan gençlik sırlarını açıkladı.

49 yaşındaki fenomenin gençlik sırrı: Limon

4 çocuk annesi Hernandez, güzel cildini haftada 2 kez taze sıkılmış limon suyunu yüzüne sürüp 10 dakika bekletmeye ve her sabah bir tutam karabiber eklenmiş zerdeçal çayını içmeye borçlu olduğunu söyledi.

Avokado sürüyor

Vücut losyonu olarak Hindistan cevizi yağının çok iyi nemlendirdiğini belirten Hernandez, “Bazen cildimde kuruluk olunca avokadoyu eziyorum ve yüzüme sürüyorum. Bazen de saç maskesi olarak kullanıyorum” dedi. Bol su içmenin genç görünümün altın kuralı olduğunu vurgulayan Hernandez, yatmadan önce yüz yıkamanın da çok önemli olduğunu belirtti.

Beslenme programı

Haftada 4 gün egzersiz yapan Bella Hernandez, bir günlük beslenme şekli şöyle:

SABAH ÇAYI: Bir tutam karabiberli zencefil çayı veya limonlu ve ballı zencefil çayı.

10:00-11:00: Avokado tostu veya yaban mersini, böğürtlen ve ahudududan oluşan smoothie ile omlet.

ÖĞLE YEMEĞİ (15:00): Izgara tavuklu salata

AKŞAM YEMEĞİ (18.00 - 19.00): Ağır bir şey yok.

 

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