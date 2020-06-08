5 katlı bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Karaçi kentinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. 30 kişinin de enkaz altında mahsur kaldığı tahmin ediliyor.
Yerel medyada yerel alan haberlere göre, yıkılmaya yüz tutan eski bina daha önce yetkililer tarafından "tehlikeli" kategorisine alınmıştı.
Polis, ordu ve gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanların çıkartılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Olay yerinde AP haber ajansına konuşan görgü tanıkları, çok sayıda komşularının enkaz altında kaldığını belirterek hükümetten yardım istedi.
ABD'de ikinci George Floyd vakası yaşandı! Bu kez Elektroşok tabancası...ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin yankıları sürerken, polislerin siyahilere şiddet uyguladığı haberlere bir yenisi daha eklendi. Virginia eyaletinde siyahi bir kişiyi gözaltına almak için elektroşok silahıyla birden fazla kez ateş eden ve orantısız güç kullanan polis memuru Tyler Timberlake, 'orantısız güç kullanmak' suçuyla gözaltına alındı.