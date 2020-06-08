5 katlı bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Karaçi kentinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. 30 kişinin de enkaz altında mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Yerel medyada yerel alan haberlere göre, yıkılmaya yüz tutan eski bina daha önce yetkililer tarafından "tehlikeli" kategorisine alınmıştı.

Polis, ordu ve gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanların çıkartılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yerinde AP haber ajansına konuşan görgü tanıkları, çok sayıda komşularının enkaz altında kaldığını belirterek hükümetten yardım istedi.