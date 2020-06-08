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HaberlerDünya Haberleri 5 katlı bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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08.06.2020 - 14:52 |

5 katlı bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan Karaçi'deki yıkıma tanık olan görgü tanıkları, onlarca komşularının binanın enkazında kaldığını söylüyor.

5 katlı bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Karaçi kentinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. 30 kişinin de enkaz altında mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Yerel medyada yerel alan haberlere göre, yıkılmaya yüz tutan eski bina daha önce yetkililer tarafından "tehlikeli" kategorisine alınmıştı.

Polis, ordu ve gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanların çıkartılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yerinde AP haber ajansına konuşan görgü tanıkları, çok sayıda komşularının enkaz altında kaldığını belirterek hükümetten yardım istedi.

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