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22.10.2020 - 16:24 | | milliyet.com.tr

500 milyon dolar! Dudak uçuklattı...

Denize kıyısı bulunmayan ülkeden gelen haber şok etkisi yarattı, havadan bırakılan paketlerin içi açılınca gerçek ortaya çıktı.

500 milyon dolar! Dudak uçuklattı...

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da polis ekipleri İsrail'e gitmeye hazırlanan bir gemide 2,3 ton kokain buldu. Başkent Asuncion yakınlarındaki Villeta kentindeki özel bir limana operasyon yapan polis ekipleri, iki kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan birinin kimliği ise, ülkede depreme yol açtı. Yakalanan şüpheli devlet televizyonunun eski yöneticisi çıktı.

500 milyon dolar Dudak uçuklattı...


Piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar olan kokainin, Paraguay tarihinde yakalanan en büyük uyuşturucu miktarı olduğu bildiriliyor.
500 milyon dolar Dudak uçuklattı...


Polis, kömür taşıyan gemide kokainin altı konteynerden yalnızca birine yerleştirildiğini açıkladı. Polis ekipleri ilk beş konteynerı arayıp hiçbir şey bulamadı ancak altıncıda 500 milyon dolarlık kargoya ulaşıldı.
500 milyon dolar Dudak uçuklattı...


Kokain gemisinin rotası ise hayli ilginç. Okyanus veya denize kıyısı olmayan Paraguay'daki özel liman Terport'tan yola çıkılsaydı, gemi önce nehirden ilerleyerek Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e ulaşacaktı. Ardından Belçika Antwerp'e gidecek gemi, son olarak da İsrail'e varacaktı.
500 milyon dolar Dudak uçuklattı...


Paraguaylı yetkililer, gemide kokain taşınacağına dair istihbaratın Belçikalı yetkililerden kendilerine ulaştırıldığını belirtiyor.
500 milyon dolar Dudak uçuklattı...


Narkotik ekipleri, devasa koakinin hava yoluyla Bolivya'dan Paraguay'a sokulduğunu tahmin ediyor.
500 milyon dolar Dudak uçuklattı...


Brezilyalı karteller ise, kolayca geçilebilen komşu ülke Paraguay'ı nakliyat için tercih ediyor. Paraguay'da bir önceki sefer yakalanan en yüksek miktar, Şubat 2019'da 2,2 ton civarındaydı.

Kömür, Latin Amerika ülkelerinin ihracatında önemli bir role sahip ve uyuşturucu kartelleri tarafından da sıklıkla kullanılıyor.

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