51 atomluk Noel ağacı!

Williams, tek tek atomları taramak ve konumlarını değiştirmek için tasarlanmış dev bir tarama tünelleme mikroskobunu kullanarak sadece 51 atomdan Noel ağacını ortaya çıkardı. Sadece 4 nanometre uzunluğundaki ağacın boyutunun bir DNA ipliği kadar olduğu ancak, bir insan saçından 40 bin kat daha küçük olduğu ifade edildi. Hollanda’da Delft Teknik Üniversitesi’nde öğrenci olan Maura Williams, mezuniyet projesi olarak ‘dünyanın en küçük Noel ağacını’ yaptı. Williams, tek tek atomları taramak ve konumlarını değiştirmek için tasarlanmış dev bir tarama tünelleme mikroskobunu kullanarak sadece 51 atomdan Noel ağacını ortaya çıkardı. Sadece 4 nanometre uzunluğundaki ağacın boyutunun bir DNA ipliği kadar olduğu ancak, bir insan saçından 40 bin kat daha küçük olduğu ifade edildi.