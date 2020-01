ABD’li efsane oyuncu Clint Eastwood, 1966 yapımı İyi, Kötü ve Çirkin (The Good, the Bad and the Ugly) filminde kullandığı ikonik panço hakkında ilginç bir açıklamada bulundu. 89 yaşındaki aktör, battaniyeye benzeyen pançoyu bir cam kutunun içinde sakladığını ve hiç yıkamadığını söyledi.