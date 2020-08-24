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24.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

58’inde de uçtu

ABD’li ünlü oyuncu Tom Cruise, başrolünde yer aldığı “Görevimiz Tehlike 7” filminin İngiltere’nin Oxfordshire bölgesindeki çekimlerinde önceki gün dublör kullanmadan motosikletle yaptığı akrobatik hareketlerle göz doldurdu.

58’inde de uçtu

Motosikletle hızla 150 metre yükseklikteki bir rampadan geçen 58 yaşındaki Hollywood yıldızının havada adeta “uçtuğu” anlar nefes kesti. Güvenlik halatlarına bağlı olan Cruise, rampadan kendini aşağıya bıraktı. Öte yandan, Cruise’e yakın kaynaklar oyuncunun 60 yaşından sonra film için tehlikeli akrobatik hareketleri yapmayı bırakacağını söylediğini aktardı. Kaynaklar, aktörün Temmuz 2022’de 60 yaşını kutlamadan önce henüz adı açıklanmayan serinin 8’inci ve son filmin çekimlerini tamamlamaya istekli olduğunu belirtti.

58’inde de uçtu

 

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