58’inde de uçtu

Motosikletle hızla 150 metre yükseklikteki bir rampadan geçen 58 yaşındaki Hollywood yıldızının havada adeta “uçtuğu” anlar nefes kesti. Güvenlik halatlarına bağlı olan Cruise, rampadan kendini aşağıya bıraktı. Öte yandan, Cruise’e yakın kaynaklar oyuncunun 60 yaşından sonra film için tehlikeli akrobatik hareketleri yapmayı bırakacağını söylediğini aktardı. Kaynaklar, aktörün Temmuz 2022’de 60 yaşını kutlamadan önce henüz adı açıklanmayan serinin 8’inci ve son filmin çekimlerini tamamlamaya istekli olduğunu belirtti.