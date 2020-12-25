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HaberlerDünya Haberleri 6 dakikadan uzun sürdü... Canlı yayında kandırdılar!
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25.12.2020 - 08:43 |

6 dakikadan uzun sürdü... Canlı yayında kandırdılar!

ABD’de bir hayvan hakları savunucusu, Fox News sunucusu Maria Bartiromo’yu, kendisini domuz eti üreticisi bir firmanın CEO’su olarak tanıtarak canlı yayında kandırdı. Daha sonra ünlü sunucu, şirketten ve izleyicilerden özür dileyerek dikkatli olacaklarına dair söz verdi.

6 dakikadan uzun sürdü... Canlı yayında kandırdılar!

23 Aralık’ta meydana gelen olayda, ikilinin röportajı ilk başlarda epey normaldi. Bartiromo, konuğuna Kovid-19 salgınının Smithfield Foods üzerindeki etkilerini ve şirketin işçilere yönelik planlarını sordu. Hayvan hakları derneği Direct Action Everywhere’in basın koordinatörü Matt Johnson ise, söz konusu şirketin başkanı ve CEO’su Dennis Organ rolünde bir dizi basmakalıp sözlerle şirketin çalışanlarına kapsamlı bir koruyucu ekipman sağlayacağını ifade etti.

CNN International'ın haberine göre, 6 dakikadan fazla süren röportajın devamında Johnson, şirketin daha şeffaf ve dürüst olacağını belirtip hayvan çiftliklerinin bulaşıcı hastalıkların sebebi olduğunu ve gıda endüstrisinin bir sonraki salgın için büyük bir tehdit yarattığını ifade etti.

İlerleyen saatlerde kandırmaca ortaya çıkınca, Bartiromo bir düzeltme yaptı. “Görünüşe göre şakalandık” diyen Bartiromo, röportaj yaptığı kişinin Smithfield Foods’la hiçbir ilişkisi bulunmadığını ve onlar hakkında yanlış iddialarda bulunan bir sahtekar olduğunu öğrendiklerini belirtip sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız bu hatadan dolayı Dennis Organ, Smithfield Foods ve izleyicilerimizden özür dilemek istiyoruz. Elbette daha tetikte olacağız."

Şirketin üst düzey yöneticisi Keira Lombardo, yaptığı açıklamada basit bir internet aramasının yaşananları engelleyebileceğini belirtip iddiaların tamamen yanlış olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Direct Action Everywhere, yaptıkları şakayla domuz yetiştiriciliğinin halk sağlığına karşı içerdiği tehditlere yönelik farkındalık yaratmayı amaçladıklarını bildirdi.

Kaynak: Independent Türkçe

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