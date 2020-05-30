6 kişiye kadar buluşma izni

Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 38 bin kişinin öldüğü İngiltere, salgın kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa’da birinci, dünyada ise ABD’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Buna rağmen İngiltere’de koronavirüs önlemleri kapsamında rahatlama adımları atılmaya başlanıyor. Bu adımlardan en önemlisi, İngiltere’de 1 Haziran’dan itibaren sosyal mesafeye uyulması şartıyla dışarıda 6 kişiye kadar görüşmeye izin verilecek.

‘Mangal’ açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Bu izin, arkadaşlar ve ailelerin sevdikleriyle buluşmaya başlayabileceği anlamına geliyor” dedi. Bu adımın sınırlı olduğunu ve başkalarının evinde kalmayı içermediğini vurgulayan Johnson, sosyal mesafeye uyulması, ellerin yıkanması ve sağduyulu olunması halinde barbekü (mangal) yapılabileceğini ifade etti.

Johnson, İngiltere’nin beş şartı karşıladığı için gevşeme adımlarını ilerletme kararı aldığını söyledi. Bu beş şartı da şöyle açıkladı:

Beş şartı sıraladı

“Hastanelerin kapasitesinin aşılmaması, günlük ölüm ile enfeksiyon oranlarında düşüş, koruyucu ekipman ve testlerle ilgili ilerleme ve son olarak da hastaneleri etkileyecek ikinci bir dalga riskinin ortadan kalkması.” Johnson, okulların ve mağazaların da haziranda açılacağını duyurdu.

Güney Kore’de vaka artı 251 okul kapatıldı

Güney Kore’nin Bucheon bölgesinde son iki günde 135 koronavirüs vakası görülmesi üzerine 251 okulda eğitime yeniden ara verildi. Vakaların Bucheon’daki bir dağıtım merkeziyle bağlantılı olduğu ve nüfusun yoğun olduğu bir bölge olması nedeniyle endişe yarattığı belirtiliyor. Başkent Seul’un batısındaki Bucheon’da, ülkenin en büyük e-ticaret şirketi Coupang’ın dağıtım merkezi bulunuyor ve şirket koronavirüs önlemlerini tam olarak uygulamamakla eleştiriliyor.

ÇİN’in 28.8 milyon nüfusa sahip Mudanjiang kentinde yeni bir koronavirüs salgını tespit edildi. Tespit edilen 11 vakanın aynı kaynaktan koronavirüse yakalandığından şüpheleniliyor.

COP26 olarak da bilinen 2020 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın koronavirüs nedeniyle ertelendiği açıklandı.

HİNDİSTAN’da hızla yayılan koronavirüs nedeniyle sağlık sistemi çökmeye başladı. Mumbai kentindeki bir hastanede iki koronavirüs hastasının bir yatakta tedavi görmek zorunda kaldığı belirtildi. - DIŞ HABERLER

En fazla ölüm oranına sahip şehir: Aden

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyada Kovid-19’dan en yüksek ölüm oranına sahip şehrin Yemen’in güneyinde bulunan Aden olduğunu açıkladı. Gueterres, “Aden’de dünyanın en yüksek ölüm oranları görülüyor. Salgına yakalananların yüzde 70’i hayatını kaybediyor” dedi. Yemen’de şu ana kadar 278 Kovid-19 vakası görüldüğü, 57 kişinin de öldüğü bildiriliyor. Ama Birleşmiş Milletler ülkedeki düşük test kapasitesi nedeniyle gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

Can kayıplarının yarısı Avrupa’da

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Müdürlüğü Direktörü Dr. Hans Kluge, son 14 gün içinde Avrupa’daki koronavirüs vaka sayısının yüzde 15 arttığına dikkat çekti. Kluge dünya genelindeki koronavirüs vakalarının yüzde 38’inin, ölümlerin ise yüzde 50’sinin Avrupa’da kaydedildiğini belirtti. Kluge, Avrupa’daki ölümlerin yüzde 72’sinin İspanya, İtalya, İngiltere ve Fransa’da kaydedildiğini söyledi. DSÖ’nün koronavirüs özel temsilcisi Dr. David Nabarro da koronavirüsün ortadan kalkmadığını ve insanların hareketliliği artarken yeni salgınların hızla yayılabileceği uyarısında bulundu.

İran’da ‘vakalar saklandı’ iddiası

Dünyada koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerden olan İran’da vakaların ilk kez tespit edilenden 3 hafta önce ortaya çıktığı iddia edildi. İngiliz Dailymail gazetesinin İran Milli Direniş Konseyi’nin (NCRI) servis ettiği bir ambulans raporuna dayandırdığı haberine göre, koronavirüs semptomlarına sahip olan ve başkent Tahran’daki Çin Büyükelçiliği’nde çalışan üç İranlı, 28 Ocak’ta hastaneye kaldırıldı. Büyükelçilik çalışanlarından birinin hastaneye kaldırılmadan kısa süre önce Çin’e gittiği ve 12 gün kaldıktan sonra İran’a döndüğünde ateşinin çıktığı belirtildi.

NCRI: Duyurmadı

İran’da ilk koronavirüs vakası 19 Şubat’ta, Kum kentinde tespit edilmişti. Ancak NCRI, İran’ın söz konusu vakaları ABD tarafından yaptırımlara maruz kaldığı için Çin’den destek alması nedeniyle duyurmadığını iddia etti. Ayrıca NCRI, İran’daki ölü sayısının hükümetin paylaştığı gibi 7.677 değil, 43.800 olduğunu savundu. İran’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 50 artarak 7 bin 677’ye yükselirken, vaka sayısı 146 bin 668’e çıktı. Mayıs ayının başında günlük vaka sayısı 800’lere kadar düştükten sonra son bir haftadır açıklanan vaka sayısının 2 binlerin altında olmaması ülkede ikinci dalga endişesi doğurdu. - DIŞ HABERLER SERVİSİ

Kovid hastası akciğer nakliyle kurtarıldı

İtalya’da koronavirüs nedeniyle akciğerleri geri döndürülemez şekilde hasar gören 18 yaşındaki Francesco adlı hasta, çift akciğer nakliyle kurtarıldı. 2 Mart’ta ateşinin yükselmeye başlamasının ardından 6 Mart’ta yoğun bakıma alınan Francesco, günlerce yoğun bakımda kalırken akciğerleri iflas etti. Bunun üzerine Milano Polikliniği’ndeki doktorlar organ naklinde karar kıldı. İki hafta içinde akciğer bulundu. 18 Mayıs’ta hastaya çift akciğer nakli yapıldı. Francesco’nun halen hastanede tutulduğu ancak solunum cihazına ihtiyaç duymadan nefes alabildiği ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.

ABD, DSÖ ile ilişkileri kesti

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ABD’nin “esaslı reform” taleplerini yerine getirmediğini belirterek, “Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz” açıklamasında bulundu. Kovid-19 salgınından Çin’i sorumlu tutan Trump, “Çin’in DSÖ üzerinde mutlak bir hakimiyeti var. ABD, DSÖ’ye yılda neredeyse 450 milyon dolar fon sağlarken, Çin sadece 40 milyon dolar ödedi. DSÖ’den esaslı reformlar yapmasını istedik ancak onlar harekete geçmeyi reddetti. DSÖ, oldukça ihtiyaç duyulan reformları yapmadığı için biz de bugün DSÖ ile ilişkimizi sonlandırıyoruz. Bu örgüte sağlanan fonları, hak eden acil küresel sağlık durumlarına aktaracağız” ifadelerini kullandı.

Hırvatistan 10 ülkeye sınırlarını açıyor

Hırvatistan, en çok turistin geldiği ülkeler başta olmak üzere 10 ülkenin vatandaşlarına sınırlarını açtı. Macaristan, Avusturya, Çekya (Çek Cumhuriyeti), Slovakya, Estonya Letonya, Litvanya, Polonya ve Almanya vatandaşları, sebep belirtmeksizin Hırvatistan’a giriş yapabilecek. Ancak turistler Hırvatistan’a girişlerinde sağlık kontolünden geçirilecek ve ülkede geçerli salgın önlemlerine uygun hareket edecekler.