01.09.2020 - 07:00 |
6 milyar $’lık 90. yaş hediyesi
Microsoft’un kurucularından Bill Gates’in hafta sonu evinde kendisi için 90. yaş doğum günü pastası hazırladığı milyarder Warren Buffett, sürpriz bir yatırıma imza attı.
Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway, Japon şirketi Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni ve Sumitomo’ya toplamda 6 milyar $’lık yatırım yaptı. Pazar günü açıklanan yatırımın Buffett’ın doğum gününe denk gelmesi de dikkat çekti. Bu hamle “6 milyar $’lık doğum günü hediyesi” diye yorumlandı.