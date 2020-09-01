6 milyar $’lık 90. yaş hediyesi

Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway, Japon şirketi Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni ve Sumitomo’ya toplamda 6 milyar $’lık yatırım yaptı. Pazar günü açıklanan yatırımın Buffett’ın doğum gününe denk gelmesi de dikkat çekti. Bu hamle “6 milyar $’lık doğum günü hediyesi” diye yorumlandı.