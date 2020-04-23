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23.04.2020 - 09:45 | | İHA

623 mürettebatın tümüne corona virüs testi!

Japonya’da demirli olduğu sırada 34 mürettebatında corona virüsü tespit edilen yolcu gemisindeki 623 mürettebatın tümüne virüs testi uygulanacak.

623 mürettebatın tümüne corona virüs testi!

Japonya'nın Nagasaki şehrinde demirli olduğu sırada 34 mürettebatında corona virüs tespit edilen İtalya tescilli Costa Atlantica adlı gemiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Nagasaki yerel hükümetinden yetkililer, gemide bulunan 623 mürettebatın tümüne virüs testi uygulanmasının planlandığını açıkladı. Testlere semptom göstermeyen mürettebat üyelerinden başlanırken, geminin seyri için kritik önem taşıyan 130 çalışan da önceliğe sahip olacak.

İlk gruba uygulanan testlerin yarısının sonucunun bugün belli olması bekleniyor. Mürettebatın kalanı için test prosedürlerini birkaç gün içinde tamamlamayı planlayan yerel otoriteler, pozitif sonuç verenlerin gemide karantina altına alınacağını açıkladı. Durumu kötüleşen mürettebat üyelerinin ise sağlık kurumlarına sevk edileceği ifade edildi. Testlerde negatif sonuç veren gemi çalışanlarından ise, ülkelerine dönmeleri istenecek.

GEMİDE 34 VAKA
Bakım çalışmaları için Nagasaki'deki "Mitsubishi Heavy Industries" tersanesinde demirli bulunan İtalya tescilli Costa Atlantica gemisinde Filipinli bir çalışanının önceki gün korona virüsü taşıdığı ortaya çıkmış, bunun üzerine semptom gösteren 61 kişiye daha virüs testi uygulanmıştı. Söz konusu 61 kişiden 33'ünün pozitif sonuç vermesiyle gemideki vaka sayısı 34'e yükselmişti. 33 farklı ülkeden 623 mürettebatı bulunan geminin, 29 Ocak'ta vardığı Nagazaki'de Nisan sonuna kadar kalması bekleniyordu.

 

Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul’da duraklar ve yollar boş kaldıİçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu karar nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde olmak üzere üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 31 ilin içinde olan İstanbul’da da işe gitmek zorunda olan vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı. Evlerinden çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak toplu taşıma kullanmaya özen göstermeye çalıştı. Kent genelinde trafik yoğunluğa ise yüzde 6‘ya geriledi. İstanbul’da kısıtlamayla birlikte köprü ve meydanlar da boş kaldı. Polis ekipleri Kadıköy D-100 Karayolu'nda denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurularak gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.
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